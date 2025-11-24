開工不憂鬱，根據星巴克官網，今（24）日全台門市「星巴克買一送一」uniopen聯名卡週一好友分享日，大杯美式57.5、那堤70元；星巴克典藏Dream Plaza台北門市推出限定周邊，以藝術家Marcos Chin金屬裝置作品《閃耀女神》為靈感，融入日常穿搭的全新服飾6款開搶。根據CAMA CAFE官網，早餐咖啡「現折10元」優惠券爽領，「LINE Pay好康地圖」划算喝好康。《NOWNEWS今日新聞》記者整理兩大本周咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：今「買一送一」咖啡優惠！大杯美式57.5元、那堤70元
今周一開工咖啡不憂鬱，根據星巴克官網，全台門市uniopen聯名卡｜週一分享日 好星情由我OPEN，持uniopen聯名卡消費享飲料好友分享優惠，即日起至2025年12月31日（三）前每週一營業時間內，使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好半價咖啡優惠，平均一杯大杯美式57.5元、那堤70元。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付）或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付；不適用部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
星巴克典藏Dream Plaza台北「全新服飾系列」開賣！
星巴克典藏Dream Plaza台北門市推出「全新服飾系列」限定周邊，以藝術家Marcos Chin金屬裝置作品《閃耀女神》為靈感，融入日常穿搭，以極簡筆觸勾勒女神面容，延續作品中的流動線條與意象，「女神映像系列」有黑、白、棕色3款，還有「白女神之框」、「黑閃耀女神」已於11月21日開賣；另以門市開幕限定贈品延伸的「典藏小熊款」，以溫暖筆觸描繪經典星巴克小熊Bearista，將於11月28日開搶。
星巴克典藏Dream Plaza台北限定「全新服飾系列」，尺寸分為S-M、L-XL，價格為1480元起，僅「黑閃耀女神」為1680元。
CAMA CAFE：早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券
根據CAMA CAFE官網，11月早餐咖啡「現折10元」優惠活動開喝！即日起至12月31日，於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
LINE Pay表示，參加活動前請務必先進入LINE Pay，依序點選「設定」→「服務條款」→「行銷資訊提供政策」，確認頁面上方是否已勾選同意，如未同意將無法獲得活動回饋。
提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE、LINE Pay
