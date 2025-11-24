麥當勞響應環保，餐廳供應飲料使用內用杯，不過Threads上有消費者發現，用衛生紙把杯口邊緣擦一次有黑黑的垢。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，台灣麥當勞表示：「麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。」並公開清洗步驟。記者整理麥當勞「內用飲料杯是塑膠材質，裝熱飲會不會有化學物質釋出？」「內用杯可以帶走嗎？」「是不是想省下買紙杯的錢？」等6大QA，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞內用杯用衛生紙擦有黑垢？業者204字回應全文
Threads上有消費者表示，「每次吃麥當勞內用都很疑惑環保杯到底會不會乾不乾淨」，到麥當勞餐廳內用發現，「用衛生紙把杯口邊緣擦一次，全部都是黑黑的垢。」質疑是第幾個人留下的痕跡？到底吃了幾個人的口水？
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，台灣麥當勞表示：「台灣麥當勞餐廳所使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑。而內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。
麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。顧客若發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利我們即時了解並予以改正。」
事實上，目前已有200多家麥當勞餐廳導入內用杯， 以減少一次性飲料杯的使用。
麥當勞內用杯怎麼清洗？可以帶走嗎？6大QA一次看
麥當勞餐廳採用的內用飲料杯，冷飲杯以白色霧面為底搭配暖黃色波浪紋，熱飲杯的杯身則是瓦楞紋路凹凸設計，達到隔熱效果。過去曾於2023年6月的《台灣麥當勞週報》Vol.21分享6大QA。
Q1：麥當勞的內用飲料杯是塑膠材質，裝熱飲會不會有化學物質釋出？
A1：麥當勞使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準，無添加雙酚A或塑化劑，並通過物理性能測試，敬請安心使用。
Q2：麥當勞是怎麼清洗內用飲料杯的呢？
A2：麥當勞內用杯飲料回收後，將先沖洗並檢視外觀，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。
Q3：內用飲料杯使用完畢後，要怎麼回收呢？
A3：提供內用飲料杯的麥當勞餐廳，皆設有專屬的「內用杯回收區」；消費者在使用完畢後，請先倒掉剩餘的飲料冰塊，再倒扣放置於回收區即可。
Q4：如果內用飲料喝不完，可以帶走嗎？
A4：內用消費者若後續需要改為外帶，麥當勞人員會協助改裝至紙杯或指定容器唷。
Q5：改成內用飲料杯，是不是想省下買紙杯的錢？
A5：環保是需要投資的。導入內用飲料杯服務，需要不少設備與人力的投入！除訂製採購杯子、清洗機、制定員工操作流程並訓練，亦需重新規劃餐廳空間與動線，以提供消費者安全、衛生且完善的內用杯體驗，敬請多多支持。
Q6：台灣麥當勞未來是否會全部改用內用餐具？
A6：關於可重複使用的內用餐具，目前仍需要更多研究與佐證，確認消費者的接受度、對營運流程與效率的影響，以及採用內用餐具對環境的潛在衝擊。台灣麥當勞將持續觀察、評估多元循環解方，尋求對環境永續較佳的做法。
星巴克也響應永續！導入循環杯租借服務
台灣星巴克也響應永續，致力將環境與地球變得更加美好，自2022年導入循環杯租借服務專案至今，
目前於全門市皆可提供循環杯租借服務， 顧客可直接向門市詢問循環杯租借外，於這些門市使用APP行動預 點服務時，也可點選租借循環杯，節省一次性紙杯，便利又環保。同時也鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，還可享自備環保杯「杯扣10元」的優惠。
資料來源：麥當勞、Threads、台灣麥當勞週報、星巴克
我是廣告 請繼續往下閱讀
Threads上有消費者表示，「每次吃麥當勞內用都很疑惑環保杯到底會不會乾不乾淨」，到麥當勞餐廳內用發現，「用衛生紙把杯口邊緣擦一次，全部都是黑黑的垢。」質疑是第幾個人留下的痕跡？到底吃了幾個人的口水？
麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。顧客若發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利我們即時了解並予以改正。」
事實上，目前已有200多家麥當勞餐廳導入內用杯， 以減少一次性飲料杯的使用。
麥當勞內用杯怎麼清洗？可以帶走嗎？6大QA一次看
麥當勞餐廳採用的內用飲料杯，冷飲杯以白色霧面為底搭配暖黃色波浪紋，熱飲杯的杯身則是瓦楞紋路凹凸設計，達到隔熱效果。過去曾於2023年6月的《台灣麥當勞週報》Vol.21分享6大QA。
Q1：麥當勞的內用飲料杯是塑膠材質，裝熱飲會不會有化學物質釋出？
A1：麥當勞使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準，無添加雙酚A或塑化劑，並通過物理性能測試，敬請安心使用。
Q2：麥當勞是怎麼清洗內用飲料杯的呢？
A2：麥當勞內用杯飲料回收後，將先沖洗並檢視外觀，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。
Q3：內用飲料杯使用完畢後，要怎麼回收呢？
A3：提供內用飲料杯的麥當勞餐廳，皆設有專屬的「內用杯回收區」；消費者在使用完畢後，請先倒掉剩餘的飲料冰塊，再倒扣放置於回收區即可。
Q4：如果內用飲料喝不完，可以帶走嗎？
A4：內用消費者若後續需要改為外帶，麥當勞人員會協助改裝至紙杯或指定容器唷。
Q5：改成內用飲料杯，是不是想省下買紙杯的錢？
A5：環保是需要投資的。導入內用飲料杯服務，需要不少設備與人力的投入！除訂製採購杯子、清洗機、制定員工操作流程並訓練，亦需重新規劃餐廳空間與動線，以提供消費者安全、衛生且完善的內用杯體驗，敬請多多支持。
Q6：台灣麥當勞未來是否會全部改用內用餐具？
A6：關於可重複使用的內用餐具，目前仍需要更多研究與佐證，確認消費者的接受度、對營運流程與效率的影響，以及採用內用餐具對環境的潛在衝擊。台灣麥當勞將持續觀察、評估多元循環解方，尋求對環境永續較佳的做法。
台灣星巴克也響應永續，致力將環境與地球變得更加美好，自2022年導入循環杯租借服務專案至今，
資料來源：麥當勞、Threads、台灣麥當勞週報、星巴克