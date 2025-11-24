台灣麥當勞表示：「麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。」

▲麥當勞推行飲料內用杯響應環保。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

「台灣麥當勞餐廳所使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑。而內用杯飲料回收後，會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。

麥當勞重視消費者回饋，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，以提供顧客安心的用餐體驗。顧客若發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利我們即時了解並予以改正。」

