根據麥當勞APP全球版，本周12大優惠券爽吃小薯、蛋捲冰淇淋、勁辣香雞翅都「買一送一」！買超值全餐「免費送」4塊雞塊、中薯、蘋果派、麥脆雞腿等；歲末雙享祭歡樂送優惠倒數開吃。根據漢堡王官網，「歲末歡慶優惠券」最低48折起，辣薯球、洋蔥圈都「＋1元多一件」吃到年末。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：小薯、蛋捲冰淇淋買一送一優惠券！歲末雙享祭歡樂送優惠
◾️本周最新「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定12大優惠券，即日起至11月30日：
單點「小薯買一送一」、
單點「蛋捲冰淇淋買一送一」、
單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」、
單點6塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買超值全餐「免費送中薯」、
買超值全餐「免費送蘋果派」、
單點極選系列漢堡「免費送4塊麥克雞塊」、
單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠、
單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」、
手機點餐限定買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊。
◾️「麥當勞買一送一」歲末雙享祭優惠券！全台門市現場或歡樂送優惠都能用電子優惠券點此看，即日起至12月9日（或售完為止），買一送一喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
早餐兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元；主餐2件99元開吃麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊、「四盎司牛肉堡」則是2件149元；雙人餐209元享指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
漢堡王：「歲末歡慶優惠券」最低48折起！
根據漢堡王官網，「歲末歡慶優惠券」即日起至12月31日，爽吃4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
資料來源：麥當勞、漢堡王
