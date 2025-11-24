憂鬱星期一先來杯咖啡提神！7-11「LINE禮物」有特選美式、馥芮白咖啡買一送一，可寄杯在APP內慢慢喝，門市「周一咖啡日」2杯99元登場；全家周一開工除了有大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元，上午10時開搶花生點心麵、纖米脆脆買一送一，還有星巴克持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月24日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP「優惠趣」｜11月17日至11月21日
◾雙月愛恨椒芝花生點心麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾纖米脆脆韓式甜辣風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾纖米脆脆香濃起司風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限11月24日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍門市｜11月12日至11月25日
◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾特大杯冰琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯熱梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾特大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
📍APP｜11月22日至11月30日
◾特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾風味飲指定冰飲8杯440元，7.3折（原價75元、特價55元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶10杯440元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾咖啡珍珠歐蕾9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（11月24日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（11月26日至28日）於外送平台foodomo購買兩杯特大杯那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
🟡萊爾富
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月23日
◾大杯美式450杯1萬元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵350杯1萬元，5.2折（原價55元、特價29元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
每周三「黑糖珍珠日」，周三當天黑糖珍珠系列第2杯半價；每周五咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜11月24日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾雙月愛恨椒芝花生點心麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾纖米脆脆韓式甜辣風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾纖米脆脆香濃起司風味買1送1，5折（原價39元、特價20元）
📍APP｜限11月24日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾特大杯冰琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯熱梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾特大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾風味飲指定冰飲8杯440元，7.3折（原價75元、特價55元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶10杯440元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾咖啡珍珠歐蕾9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（11月24日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（11月26日至28日）於外送平台foodomo購買兩杯特大杯那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月23日
◾大杯美式450杯1萬元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵350杯1萬元，5.2折（原價55元、特價29元）
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
每周三「黑糖珍珠日」，周三當天黑糖珍珠系列第2杯半價；每周五咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。