▲擁有658萬名抖音粉絲的中國旅遊博主「暴走兄弟」拍攝了當地「二手炸雞女王」的日常作業，引發大量討論。（圖／翻攝自抖音）

近來在社群平台上突然竄紅的「Pagpag」再製炸雞，讓菲律賓貧民區的日常食物成為國際關注焦點。一些外國旅遊博主前往拍攝，原本封閉的街區也因此變成熱門打卡地點，但這股熱潮同時引發全球倫理與食安爭議。Pagpag 原意為「抖掉灰塵」，指的是將速食店丟棄的剩食從垃圾堆撿回，經過清洗、切碎、調味後再油炸販售。在菲律賓部分低收入社區，這種被稱為「窮人炸雞」的料理，是許多家庭難得能負擔的蛋白質來源。拾荒者通常在清晨前搶先翻找狀況較完整的食物，再轉賣給攤商處理。這些攤販會將拾回的炸雞重新剁碎、加入調味料與餅乾屑後下鍋油炸，最終以約 20 至 30 披索（約12至18元台幣）售出。對生活拮据的家庭而言，這是維持溫飽的選擇，但其衛生與安全問題多年來備受質疑。近日，擁有658萬名抖音粉絲的中國旅遊博主「暴走兄弟」拍攝了當地「二手炸雞女王」的日常作業，引發大量討論。影片中，該名女性熟練處理大量炸雞，再製食品的銷量讓她每月收入可達近4萬3千元台幣。雖然博主最終鼓起勇氣品嘗，但坦言味道尚可，心理卻十分抗拒。另一名網紅「LAOMADESHIJIE」也拍攝自己嘗試 Pagpag 的過程，表示「要餓十天才吃得下」，但也承認當地居民自小食用，因此早已視為生活的一部分。大量博主湧入貧民區拍攝，也讓部分居民感到不安，認為被當成貧窮觀光素材。然而，這股網路流行也引起食安討論。許多網民提醒，外地人若因好奇嘗試，可能因不耐受當地衛生條件而有較高風險。尤其部分剩食未經足夠高溫處理，恐造成食物中毒。專家指出，Pagpag 反映貧困社區長期的營養匱乏問題，如何改善結構性貧窮，才是避免依賴「再製食物」的根本解方。