▲54歲的張姓駕駛當時正在貨車後方卸貨，遭小貨車撞擊造成左腿斷裂。（圖／翻攝畫面）

新北市鶯歌區八德路今（24日）凌晨2時5分發生一起嚴重車禍，一名20歲的鍾姓駕駛當時駕駛小客車，疑似因精神不濟恍神，車輛失控直接撞上停放在路邊的小貨車，連帶撞擊小貨車後方正在卸貨的54歲張姓男子，造成其左腿斷裂，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。據了解，當時這名20歲的鍾姓男子駕駛小客車從八德路往桃園方向行駛，行經新北市鶯歌區八德路5-3號時疑似因駕駛過程中恍神，整輛車直接撞上停放在路邊的大貨車，撞擊到當時正在貨車後相卸貨的54歲張姓男子。由於撞擊力道大，小客車其車前頭幾乎全毀，場面相當怵目驚心。警方獲報到場後，發現張男受有左腿明顯斷裂，所幸意識清楚，由119緊急送往亞東醫院治療。而這起事故也造成後方交通受阻，由本分局交通分隊同仁實施事故現場繪製及二橋所協助交通管制，並通知鑑識人員到場採證。警方依規定實施酒測，鍾男酒測值為0、唾液檢測為陰性；張男無駕駛行為，未進行酒測。