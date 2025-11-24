我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE高雄終場演出彩蛋滿出來，二安加唱神曲《TT》寵粉。（圖／讀者提供）

子瑜家鄉巡演特別寵粉 二度安可讓粉絲直呼：太幸福

▲TWICE團魂滿滿，在子瑜唸完給粉絲的10年信後，馬上衝上前跟她抱抱。（圖／讀者提供）

台灣網友反擊 怒轟：是誰害的

TWICE《THIS IS FOR》高雄場演唱會於昨（24）日晚間正式落幕，台灣成員子瑜回家首度開唱，讓2晚累積超過10萬名ONCE（粉絲名）情緒全程沸騰，最令人驚喜的是TWICE在正規安可後竟2度回到舞台，加碼帶來本次巡迴未收錄的神曲〈TT〉，台下粉絲瞬間叫聲爆棚。不過有中國網友在小紅書上破防表示自己在澳門場喊到喉嚨沙啞都沒有安可，對此不少台灣歌迷、粉絲怒轟：「是誰害的！」TWICE過去因為政治因素，10年來首度在子瑜家鄉開唱，團員們不僅用中文向台下問候，更頻頻示愛ONCE，而昨晚第一次安可曲結束後，不少歌迷仍留在原地高喊：「安可！安可！安可！」5分鐘不間斷地呼喚，終於讓全體成員重返舞台，而當〈TT〉前奏響起，全場驚呼聲連綿不斷，許多粉絲感動到落淚，直呼：「這是最值得紀念的場次！」不少ONCE形容，高雄場2天都像「把十年的思念一次補滿」，也因為難得的2次安可，該場演唱會瞬間被封為本次巡迴最幸運的一站。然而就在全台粉絲沉浸在幸福暴動時，澳門場中國歌迷卻在小紅書上大吐不滿，有中國網友留言表示，自己在澳門場第2晚「狂喊安可喊到喉嚨都啞了」，但TWICE最終沒有回舞台唱安可曲，該網友更寫道：「不求中文歌、不求煙火、不求中文信，只求再加唱一首都沒有。」看到高雄有「二安 + 〈TT〉」後，該歌迷崩潰喊話：「高雄真的吃得太好了！」相關言論引起台灣網友反彈，紛紛反嗆：「TWICE又不是澳門出生的，為什麼要因為澳門場沒安可破防？」也有人毫不留情指出：「子瑜10年沒能回台灣開大型演唱會是誰害的？現在在那邊喊不公平？」不少粉絲更搬出過往事件，直指中國10年前用輿論向子瑜施壓，導致10年來她就連回台灣休假都要十分低調，如今小粉紅們卻反倒抱怨台灣場太幸福，讓許多台灣 ONCE感到不滿。隨著高雄2次安可事件發酵，粉絲文化差異再次成為討論焦點，一部分網友認為每個場次安排不同、反應不同，不該拿來比較；但更多台灣粉絲則認為TWICE早已把這場視為「子瑜返鄉場」，所以氣氛當然更自由、表演也更放開，儘管澳門粉絲「破防」引起爭議，高雄2場仍被公認是本次巡迴最溫暖、最具紀念價值的一站。