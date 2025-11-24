我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰城太陽主場近期討論度最高的不是場上的超級巨星，而是一名年僅3歲的小球迷。這名被網友封為「爆米花小子」的史特林（Sterling），因為在11月13日太陽對決印第安納溜馬的比賽中，被鏡頭捕捉到「埋頭狂嗑」爆米花的可愛模樣，瞬間在網路上爆紅，累積超過5000萬次觀看，成為全美熱議的焦點。這起爆紅事件發生在11月13日，當時太陽隊正以133：98大勝溜馬隊。比賽暫停期間，導播將鏡頭對準了場邊一位抱著巨大爆米花桶的小男孩。只見史特林幾乎把整顆頭都埋進比他頭還大的桶子裡狂吃，直到父親克里斯多福（Christopher）輕拍提醒，他才抬起頭發現自己上了大螢幕，隨即露出燦爛笑容並揮手致意。這個純真又可愛的反應瞬間融化了無數網友的心。父親克里斯多福受訪時表示，這一切來得太突然也太不真實。「我們去看了比賽，然後去度假。回家的路上手機就響個不停。」克里斯多福笑說：「我根本沒有在用社群媒體，甚至還得由我太太特地辦一個TikTok帳號，我們才看得到那段影片。每個人都在傳訊跟我說：『那是你！那是史特林！發生什麼事了？』」隨著影片瘋傳，史特林與家人受邀重返太陽隊主場，並獲得了VIP級的高規格待遇。當被當地媒體《Arizona's Family》問到成名的感想時，年僅3歲的史特林害羞地說：「我在吃爆米花！」當記者問他還要不要再來一點時，他誠實地回答：「我已經吃了很多。」雖然史特林並非太陽球團相關人士的孩子，只是一般的熱情小球迷，但球團顯然把他視為幸運星。在他爆紅後重返球場時，不僅全家人獲贈門票與場邊座位，史特林還收到了一件專屬的布克（Devin Booker）球衣，並受邀在球員熱身時近距離互動，甚至在唱國歌時與球員們站在一起。更有趣的是，當史特林（Sterling）再次出現在球場大螢幕上時，他手裡依然抱著那桶招牌爆米花，旁邊還多了一杯可樂。看到自己上鏡頭，他輕聲說了一句：「那是我。」最後還對著鏡頭帥氣地眨了一下眼睛，展現天生的明星架勢。為了慶祝這位小網紅的回歸，太陽球團甚至大方送給史特林所在區域的所有球迷「爆米花兌換券」。目前史特林顯然已成為太陽隊最可愛的幸運符。