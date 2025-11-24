我是廣告 請繼續往下閱讀

預計在明年2月遞補民眾黨不分區立委的李貞秀有中配身份，應依《國籍法》放棄中華人民共和國國籍才能參政，但兩岸互不承認主權，實務上無法達成。據悉，立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書解套，李貞秀也表達將會簽署。不過，內政部長劉世芳今（24）日回應，在現在《國籍法》規定裡，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結、具結的辦法。立法院內政委員會今日就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。針對預計在明年2月遞補民眾黨不分區立委的李貞秀，表態願意簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，切結書有效力嗎？劉世芳會前受訪時表示，在現在《國籍法》規定裡，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結、具結的辦法。另外，有關國民黨團表態要提案《國籍法》，保障中配參政權不受《國籍法》限制，劉世芳直言，《國籍法》是針對中華民國以外的外國國籍的人，如果針對中配的話這很奇怪，這是一個非常特權的條款，更何況按照《國籍法》20條已經講得非常清楚，如果要擔任公職者，必須在1年內放棄中華民國以外的外國國籍，根據行政院2023年的函示給各部會，所謂「中華民國以外的外國國籍」，當然包括中華人民共和國的國籍。有關北北桃花有5個公所沒有解職中配村里長，是否送到監察院調查？劉世芳指出，在今年5月的時候，按照時間點來限制的話，《國籍法》裡面20條是1年內，5個陸配村里長已經超過1年，內政部民政司多次去函要求縣市政府，一定要按照《國籍法》的規定來處理，因為多次去文，他們都是用推託的方式，比如說「我們要問陸委會」、「我們要問移民署」、「我們要問民政司」、「我們要問內政部」，其實縣市政府對《國籍法》20條非常清楚的表態，我們認為他們有失職，所以就移送監察院來調查。