我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郁方老公到杜拜出差，結果得了盲腸炎，緊急在當地醫院開刀。（圖／翻攝自臉書@好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方昨（23）日在臉書透露，老公最近到杜拜阿布達比出差，結果中途肚子不舒服，詢問了國內外的醫師，都說沒問題，結果老公用ChatGPT 詢問，得到的答案是極有可能是盲腸炎，所幸自己去大醫院檢查，結果真的是盲腸炎，而且已經非常腫大，原本幾小時後就要上飛機，還動了緊急手術。郁方在臉書分享老公到杜拜出差的小意外，原本老公只是覺得肚子痛，詢問了認識的醫師，都說沒大礙，可能只是腸胃炎，「但他自己覺得不對勁，用AI輔助問ChatGPT ，得到的答案有極大的可能性是盲腸炎，所幸他住的阿布達比的飯店旁邊就是沙烏地阿拉伯最好的醫院，立即拎著行李到醫院去做檢查，病因果然是盲腸炎，已經非常腫大。」郁方說，老公本來幾小時後就要上飛機，但因為非常幸運地發現問題，緊急開刀動手術，完全不敢想像，要是他忍痛上了飛機，會發生怎樣的後果，不過她也趁機抱怨，「但是我們家老爺竟然等開完刀沒問題了，才告訴我，說是怕我擔心。」郁方2006年嫁給斐儷珠寶總經理陳昱羲後淡出演藝圈，夫妻倆育有3名子女， 郁方曾提到，經營婚姻就像是在經營公司，一定要步調一致，許多粉絲也非常喜歡看她分享家庭生活。