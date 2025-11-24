洛杉磯道奇巨星大谷翔平的周邊商品價值再創新高！繼日前他在國聯冠軍賽第4戰那顆飛出球場外的全壘打球以高價拍出後，他在2024年締造「50轟、50盜」史詩賽季所使用的實戰球棒，近日也在拍賣會上以驚人的30萬美元（約新台幣940萬元）結標。這支見證了歷史的球棒，成交價甚至超越了之前的全壘打球，再次證明了大谷翔平無可比擬的商業價值。

敲出5轟的「原味」球棒　收藏家瘋搶

大谷翔平在2024年賽季打出了棒球史上前無古人的「50轟50盜」紀錄，毫無懸念地摘下該年度的國聯MVP。根據《美聯社》報導，這支登上SCP拍賣會（SCP Auctions）的球棒來頭不小，大谷曾使用它在實戰中敲出5支全壘打，最終這項珍貴的收藏品以30萬美元落槌，折合台幣直逼千萬元大關。

對比先前大谷在國聯冠軍賽G4單場三響砲中，那顆飛越大都會球場看板的「場外全壘打」球，當時以27萬美元（約新台幣846萬元）成交，如今這支實戰球棒的價格更上一層樓。

世界大賽G7關鍵球也拍出　致勝轟價值526萬

除了大谷的球棒，這場拍賣會還出現了2024年世界大賽第7戰的珍貴紀錄球。當時道奇與多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）激戰至延長賽，道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）在9局上敲出的追平全壘打球，最終以15.6萬美元（約新台幣489萬元）賣出。

而隨後在第11局上，由捕手史密斯（Will Smith）所擊出的致勝全壘打球，更以16.8萬美元（約新台幣526萬元）的高價成交。這些見證道奇隊奪冠之路的關鍵物品，在拍賣市場上同樣炙手可熱。


消息來源：ESPN

