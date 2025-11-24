我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士今（24）日在主場迎戰洛杉磯快艇，儘管快艇迎來當家球星雷納德（Kawhi Leonard）傷癒歸隊，但騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）挺身而出，全場狂轟37分，並在比賽膠著時刻隻手接管戰局，率領騎士以120：105擊退快艇，讓雷納德的復出之夜以輸球收場。這場比賽的分水嶺出現在第三節後段。當時快艇一度將13分的落後縮小到僅剩1分差，眼看就要逆轉戰局。此時，米契爾挺身而出展現球星價值，他先是連續完成兩次「三分打」，接著又在三分線外開火並送出兩次助攻。在他主導下，騎士在第三節最後3分06秒打出一波15比3的兇猛攻勢，瞬間將比分拉開至92：79。進入第四節，米契爾的火力依舊未減，開局不久又是一記三分彈外加兩次助攻，將領先優勢擴大到18分，徹底澆熄快艇的反撲氣焰。米契爾全場投進5顆三分球，繳出37分、8籃板、6助攻的全能成績單。隊友摩布里（Evan Mobley）貢獻18分、10籃板的雙十數據，杭特（De'Andre Hunter）也有17分進帳，助騎士在近期的6場主場連戰中取得4勝2敗的佳績。快艇方面，表現最亮眼的是中鋒祖巴茨（Ivica Zubac），他攻下全隊最高的33分並抓下18個籃板，得分距離生涯新高僅差2分，無奈在球隊輸球下成為空砍。前一晚才在夏洛特狂砍55分破隊史紀錄的哈登（James Harden），此役手感冰冷，全場三分球8投0中，雖然仍拿下19分，但缺乏外線威脅。至於缺席10場後復出的雷納德，雖然攻下20分，但未能幫助球隊止敗。在他缺陣期間，快艇戰績僅為2勝8敗。值得一提的是，騎士本場比賽是在陣容殘缺的情況下贏球。包括先發中鋒艾倫（Jarrett Allen）、後衛鮑爾（Lonzo Ball）、麥瑞爾（Sam Merrill）以及波特（Craig Porter Jr.）等多名主力皆因傷缺陣。本季騎士已因傷病問題使用了多達10套不同的先發陣容。此外，剛在上週末宣布即將退休的快艇老將保羅（Chris Paul），本場替補出賽17分鐘送出5次助攻。當這位12屆全明星後衛上場時，克里夫蘭主場球迷展現風度，給予他極為熱烈的掌聲與歡呼，向這位即將高掛球鞋的傳奇控衛致敬。