洛杉磯湖人於今（24）日 迎戰猶他爵士，儘管決勝節一度手握13分大幅領先，卻在讀秒階段遭遇對手頑強反撲，險些翻船。所幸湖人唐西奇（Luka Dončić）挺身而出，全場狂轟33分、11籃板、8助攻的「準大三元」全能數據，搭配里夫斯（Austin Reaves）繳出22分10籃板的雙十成績，以及詹姆斯（LeBron James）17分8助攻，最終湖人以108：106兩分之差驚險擊退爵士。比賽一開場，湖人詹姆斯接獲傳球後以一記霸氣的切入爆扣為球隊首開紀錄，里夫斯（Austin Reaves）也頻頻利用切入撕裂防線。猶他爵士則由後衛喬治（Keyonte George）與中鋒諾基奇（Jusuf Nurkić）裡應外合，一度取得微幅領先。首節後段，湖人唐西奇（Luka Dončić）開始加溫，連續利用單打與罰球取分，加上史馬特（Marcus Smart）在底角飆進追平三分彈，湖人重奪優勢，首節結束湖人以32：30握有兩分領先。進入第二節，爵士一度以40：34反超比分，逼得湖人喊出暫停。暫停回來後，詹姆斯挺身而出，連續強攻禁區並上演扣籃秀止血，唐西奇也跟著發威，先是助攻海斯（Jaxson Hayes）空中接力，隨後自己也中距離得手。半場結束前最後一分鐘，湖人打出一波小高潮，里夫斯切入取分後，八村壘在最後 27 秒接獲唐西奇傳球，砍進關鍵的26 英尺三分球，幫助湖人在半場結束時將比分拉開至62：55，帶著7分領先進入下半場。易籃後戰況風雲變色，猶他爵士展開猛烈反撲，主控喬治（Keyonte George）頻頻在外線開火，爵士不僅抹平半場落後，更一度反超比分取得領先。面對落後局勢，里夫斯先是完成關鍵的「三分打」提振士氣，隨後唐西奇先是一記三分彈止血，並在節末妙傳給詹姆斯（LeBron James）上演快攻暴扣。靠著這波巨星連線，湖人成功擋住爵士攻勢，以84：81要回3 領先。進入決勝節，唐西奇全面接管比賽，幫助湖人一度取得13分大幅領先。不過爵士喬治（Keyonte George）與馬爾卡寧（Lauri Markkanen）聯手在外線開火，比賽倒數41.3秒，馬爾卡寧再來一記外線冷箭，追到106：107一分差距，最後唐西奇兩罰中一，爵士最後一擊失守，湖人便以2分之差驚險拿下勝利。