▲嶺東科大「宇宙動漫祭」盛大登場，以 COS 動漫派對為核心，成功整合舞台競演、專業棚拍、主題市集等多元活動，吸引動漫愛好者熱情參與。（圖／嶺東科大提供）

▲宇宙動漫祭活動由四位資深 Cosplay 專家擔任評審，專業講評帶給學生滿滿收穫。（圖／嶺東科大提供）

▲「佐上鼬下」以動人詮釋《火影忍者》兄弟情的舞台劇獲得第一名，（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學設計時尚月系列重頭戲「嶺東宇宙動漫祭」， 22 日在春安校區盛大登場，以 COS 動漫派對為核心，成功整合舞台競演、專業棚拍、主題市集等多元活動，吸引動漫愛好者與在地社群參與，展現嶺東科大在動漫教育上的深耕成果，更為中部培育次世代創作者注入活力。這場「嶺東宇宙動漫祭」，由設計學院動漫遊戲美術應用學士學位學程主辦，視覺傳達設計系協辦，是繼 6 月「萌動季」之後，嶺東科大再度舉辦的大型 COSER 展演活動，凸顯次文化在校園已形成不容忽視的創作能量。值得一提的是，活動從企劃、視覺設計到現場執行，皆由師生跨域協作完成。尤其，漫美學程新生也全程投入觀摩與場務，在展演情境中體認流程細節，有效落實「做中學」的教育理念。活動熱鬧非凡，專業棚拍區吸引 COSER 排隊拍攝，動漫市集帶來周邊創作交流。參賽者全神投入：有人清晨三點起床梳妝，只為以最完美造型登台；也有國中生首次站上大舞台，由家長陪同嘗試夢想；甚至有在首屆活動中深受感動的愛好者再次回歸，展現對創作的熱情。本屆共有 23 組演出，角色橫跨經典動畫、遊戲、原創與古風美學，他們透過音樂旋律、情境劇與動作編排，以肢體、情緒與敘事節奏賦予角色生命，引來掌聲與快門聲此起彼落，台灣 Cosplay 社群的熱情與專業度淋漓展現。活動特別邀請四位資深 Cosplay 專家擔任評審，包括國際賽事評審「吂」、妝造專家莎拉、古風還原高手堅果，以及Cosplay製作教材作者鼬鼬。評審群不僅提供專業回饋，更親自登台示範，為學生帶來舞台敘事力與角色魅力示範。評審強調，優質 Cosplay 表演必須連結音樂舞感、角色情緒與動作節奏，並精進服裝工藝、妝容細節與整體完成度，才能真正讓角色「活」在舞台上，專業傳授讓學生收穫滿滿。最終，由「佐上鼬下」以動人詮釋《火影忍者》兄弟情的舞台劇獲得第一名，透過情境推展、肢體動作與情感層次營造強烈張力，贏得滿堂喝采。第二名為〈鏡音雙子〉組，以精湛演繹虛擬歌手魅力脫穎而出，第三名則由首次登台、以細膩情緒詮釋《我妻由乃》的〈小遙〉獲得。嶺東科大校長陳仁龍表示，「宇宙動漫祭」不僅展現嶺東青春創意能量，更呼應今年設計時尚月「羽眾不同」的核心精神，為熱愛動漫美術的青年提供舞台。為建構更完整的教育與產業鏈結，培育新世代創作者，學校已規劃將「動漫遊戲美術應用學士學位學程」更名為「動漫遊戲應用系」，期望成為中部動漫產業的培育專業人才基地。