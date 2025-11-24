我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼協調部長佐爾克夫里·哈桑（Zulkifli Hasan）近日對馬來西亞提出將榴槤列為國果的提案表達反對意見，強調榴槤應歸印尼所有，理由是印尼的產量遠高於馬來西亞。根據印尼統計局（BPS）資料，2024年印尼榴槤產量接近200萬公噸，創下五年來新高，主要種植區包括爪哇、蘇門答臘、加里曼丹及蘇拉威西。佐爾克夫里指出，榴槤不僅是文化象徵，也是數百萬農民的重要收入來源，因此理應成為印尼的國果。綜合外國媒體報導，儘管馬來西亞近年出口量增加，特別是高價品種如貓山王（Musang King），佐爾克夫里仍強調，「談到國家象徵，應該以數據和現實為依據。」他指出，印尼在亞洲榴槤市場具有優勢，全世界認可的27個榴槤品種中，印尼就有21個，至2024年，已有114個優良新品種註冊。馬來西亞榴槤製造商協會日前提出建議，盼將榴槤列為馬國國果，並將7月7日訂為「國家榴槤日」。農業部總監拿督諾·薩姆·阿爾維表示，部門在9月8日收到提案，但尚未作出正式決定。協會會長陳瑞生則強調，此舉意在慶祝馬來西亞與榴槤的特殊連結及提升國際品牌，不是主張專屬權。陳瑞生提到，榴槤長期以來是馬來西亞文化傳承與農業的重要部分，也與全球市場緊密連結。雖承認印尼產量更大，榴槤歷史悠久，但國家象徵也可基於「文化意義、歷史淵源及國際知名度」選定。他並表示，馬來西亞對印尼的立場予以尊重，兩國皆與榴槤有深厚文化及歷史淵源。經濟面來看，榴槤已成為馬來西亞出口的重要作物。2023年榴槤出口達15.1億馬幣（約10.7億台幣），出口市場遍及中國、南韓、英國及阿聯酋，雖較2022年的18.7億台幣略低，但仍顯示其經濟價值。農業與糧食安全部預估，到2030年出口量可達6.9萬公噸、價值18億馬幣（約127.8億台幣）。陳瑞生強調，榴槤在馬來西亞與印尼都享有重要地位，兩國共享的歷史與文化意義並未因國家象徵的爭議而受損，榴槤在區域內的盛行也反映了其跨國的經濟與文化價值。