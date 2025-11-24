我是廣告 請繼續往下閱讀

MSCI最新半年度調整將於24日收盤後正式生效，其中股王信驊新增至MSCI全球標準指數，帶動早盤一度強彈逾8.5%，一度衝至6600元，收復5日線，不過也須慎防尾盤爆量震盪。台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.23%上調至2.25%，調升0.02個百分點；台股在「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重分別維持20.46%、23.15%。在MSCI台灣指數成分股方面，本次新增致茂、貿聯-KY、京元電子、信驊、東元、金像電，刪除大聯大、宏碁、友達、微星、矽力-KY、旭隼、聯強，指數成分股由87檔減為86檔，並有24檔成分股調整在外流通股數。權重調升最多的個股為致茂，其權重為0.42%，調升0.42個百分點，致茂受惠AI電力架構轉換（800V 高壓直流電）、SLT系統級測試需求增溫，以及量測業務擴張，外資看好其中長期成長動能。本次調降最多為台積電，調降0.51個百分點至58.03%，今日以1400元盤上開出，隨後震盪走低，午盤回測至平盤價1385元。股王信驊則是受惠於新增至MSCI全球標準指數，股價強勢走高，以6470元盤上開出，盤中最高衝至6600元，上漲逾8.5%。