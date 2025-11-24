我是廣告 請繼續往下閱讀

沙加緬度國王本季開局表現荒腔走板，目前僅繳出4勝13敗的慘澹戰績，讓球團高層不得不面對現實。根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）在《The Stein Line》的最新報導指出，國王隊已決心重建，將陣中絕大多數球員放上交易貨架。另一名記者西德里（Evan Sidery）更爆料，國王與金州勇士之間關於庫明加（Jonathan Kuminga）的交易談判有望死灰復燃。據消息人士透露，日前國王以41分之差慘敗給曼菲斯灰熊，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。新任總管佩里（Scott Perry）意識到，過去幾年帶給球迷希望的紅利已消耗殆盡，現有陣容不僅無法衝擊季後賽，甚至連拼湊出競爭力都顯得吃力。因此，球隊未來的方針將轉向「囤積資產」。在這波清倉大拍賣中，唯二能倖免於難的，是球團視為未來建隊核心的25歲前鋒莫瑞（Keegan Murray）以及23歲小將克利福德（Nique Clifford）。除了這兩人，包括全明星中鋒薩波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）、老將德羅展（DeMar DeRozan）等人，通通都在可交易名單內。令人意外的是，本季表現亮眼的37歲前MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也難逃被清洗的命運。威少本季場均貢獻14.1分、6.9籃板、6.5助攻，三分球命中率更是令人驚豔的38.9%，甚至搶下先發控衛一職。然而，考量到球隊將放眼長期未來，高齡的衛少顯然不在藍圖之中。此外，深受球迷喜愛的後衛艾利斯（Keon Ellis）也可能離隊。雖然球團執行了他的球隊選項，但總教練克里斯蒂（Doug Christie）對這位3D球員的使用相對保守。費雪分析，艾利斯在市場上仍有行情，有機會換回一枚首輪選秀籤，這對急需補充彈藥的國王來說極具吸引力。在重建消息傳出後，外界目光再度聚焦於國王與勇士的潛在交易。西德里（Evan Sidery）指出，雙方早在休賽季就曾針對庫明加（Jonathan Kuminga）進行過討論，如今隨著國王徹底擺爛，雙方極可能在交易大限前重啟談判，且涉及的規模將更為龐大。