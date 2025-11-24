「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

▲黃子佼透過律師發表5點聲明，已經和所有的被害人和解。（圖／昪正國際法律事務所FB）

黃子佼2023年捲入#Me too 形象慘跌工作全無

黃子佼爆出在「創意私房」買不雅片 被害者達35人

藝人黃子佼爆出在「創意私房」付費下載多名未成年少女的不雅影像，一審被判8個月、處以10萬元罰金。他不服上訴後，二審期間陸續與30名被害人達成和解，今（24）日他透過律師對外發布5點聲明，強調「和所有被害人皆已完成和解」，更證實沒有下載未成年少女的內容，表示礙於無法與被害人見面，是由法院協助完成。黃子佼今透過律師發布聲明，強調自己已深刻理解每一張兒少性影像背後，都是難以抹去的傷害，對當年的錯誤行為深切懺悔，也向所有受害者再次致歉。律師指出，黃子佼無法主動聯繫被害人，全數和解是在法院協助下完成；且在和解過程中，被害人皆證明他與拍攝不雅影像無關，多數下載內容也為成年影像，並認為外界對其涉案情節有過度渲染。被害人也理解黃子佼下載影片的時間點是發生在兒少條例修法前，真正該究責的是網站經營者與提供影像的人。儘管獲得原諒，黃子佼表示自己身為公眾人物仍須承擔最高道德標準，這次愚蠢的好奇心付出沉痛代價，失去家庭與事業，未來將以更嚴格的態度要求自己。黃子佼2023年捲入「#Me too」性騷擾事件，承認多年前性騷擾某位女性，之後的每一天都提心吊膽；之後被發現在非法色情影片交易平台「創意私房」購買多部性交影片，其中還包含未成年女性的內容，總計47名受害者，而他甚至還是高級會員。黃子佼承認購買不雅影像，一審被判處8個月徒刑；案件進入二審後，他陸續與33名被害人達成和解，累計賠償金額飆到數百萬元。不過，當時35位被害人之中，仍有2人尚未談妥調解（12人未到案）。到了10月底，台灣高等法院進行最後辯論時，黃子佼在法庭上自述自事件爆發後名聲、工作全無，連婚姻都走到終點，現在還得負擔贍養與扶養費，希望法官能酌情減刑，也間接證實跟孟耿如離婚。只是這套「離婚求情」立刻惹來反彈，律師李怡貞也在臉書直言，把離婚和扶養責任拿來當減刑理由毫無說服力，「你的女兒是寶貝，別人的女兒也是寶貝」。一：本函係依本所當事人黃子佼先生委任意旨辦理。二：茲據上開當事人委稱：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」三：上開各情經本所查證無訛，本案為兒少案件，相關被害人個人資料均受遮掩保護，本所當事人完全無從主動與被害人接第1頁，共3頁洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，始能與全數被害人達成和解。四：於本案的和解過程，被害人多理解黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝的影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生的境遇。被害人也認同最應苛責的是創意私房此類網站經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。五：雖然被害人均諒解黃子先生是在法律禁止前即已下載，也表示願意原諒，但黃子佼先生仍自省身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。爰代函達如上，請查照。