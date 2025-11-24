我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范冰冰（右）奪金馬影后，以電話和《地母》導演張吉安（左）電話連線致詞，是網路轉播的典禮收視最高點。（圖／翻攝自Myvideo）

▲李國煌妙語如珠，在62屆金馬獎的星光大道，無論電視或網路轉播，都是收視最高點。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲日本影帝西島秀俊，也是62屆金馬獎的星光大道收視高點紅星之一。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第62屆金馬獎頒獎典禮收視成績出爐！台視轉播的部分，收視最高點在張震拿下最佳男主角（2.71,收視人口 586,000），范冰冰獲得最佳女主角並電話連線致詞是收視亞軍（2.61，收視人口 563,000)。但在網路收看的部分，收視最高點與亞軍剛好顛倒過來，范冰冰封后小贏張震獲頒最佳男主角。不過兩邊的星光大道收視最高點都在新加坡天王李國煌受訪，無怪乎一堆網友拱他當下一屆的典禮主持人。今年金馬獎典禮在台視轉播的部分，觀眾共有165萬餘，4歲以上的收視為2。典禮收視最高點前5名分別是：張震第2度獲金馬影帝、范冰冰電話連線發表影后感言、黃奇斌與孫盛希的《電影這款夢中人》表演、馬士媛榮獲最佳新演員、李駿碩獲最佳導演，都集中在典禮的後半段。星光大道收視前3名則為李國煌、鍾雪瑩、翁倩玉與西島秀俊的訪問。網路轉播的部分，觀眾總共有接近450萬觀眾，典禮收視最高點分別為：范冰冰獲獎、張震獲獎、李安頒發最佳新導演。星光大道的收視前3高則出現在李國煌、李安、西島秀俊與翁倩玉。顯然今年大家的目光焦點頗為一致，充滿絕佳效果、妙語如珠的李國煌，不管是電視觀眾或是網路觀眾都很喜歡。隨著觀眾收視習慣的改變，近年來的金馬獎典禮電視轉播觀眾人數明顯下滑，由於去年金馬獎典禮還碰上世界棒球賽的台日大戰，觀眾更被瓜分，台視的收視人口為180萬人，加上網路的觀眾則有破732萬人收看，比起第60屆的觀眾破千萬，已經頗有不及。今年沒有棒球賽的競爭，電視與網路的觀眾加總約為近665萬，依舊微微下滑。在網路討論熱度上，范冰冰以《地母》成為最佳女主角得主，人未到場卻在電話連線致詞中表明自己是「中國女演員」，引發部分人士的批評，也有不少人認為她的致詞得體，且盡量不觸及兩岸各自的紅線，相關話題最為熱門。儘管今年典禮轉播收視較去年小跌，至少在討論的熱烈程度上，比起去年明顯有進步。