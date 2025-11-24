我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多賢被拍到聽子瑜唸信時，忍不住衝去抽衛生紙擦淚。（圖／讀者提供）

子瑜唸完信被成員包圍 多賢落淚的瞬間全被拍

台上溫馨又爆笑 子瑜被整到無奈但又幸福

TWICE《THIS IS FOR》高雄終場23日晚間劃下句點，子瑜和前一天一樣準備了一封超過400字的信，想把這10年心路完整告訴家鄉的粉絲。她才開口、情緒就整個湧上來，隊友還在旁邊瘋狂搞事，先把她架到升降台中央、再Cue控台放催淚配樂，逼得子瑜笑著吼：「音樂關掉！」但下一秒她一字一句唸出內心話時，全場完全安靜，多賢更是聽到一半直接破防（情緒被突破）衝去抽衛生紙擦淚，畫面全被拍下。子瑜22日有準備一封443字的信唸給粉絲，23日也有準備，希望成員能留時間讓她說完：「能給我一點時間講內心話嗎？」成員秒回「妳想講多久都可以喔！」接著就娓娓道來這10多年來赴韓打拚的辛酸血淚。多賢原本還笑很開心，可是聽到子瑜提起「12年前隻身到韓國、火苗變得很小卻還是努力撐著」這段時，表情瞬間變掉，眼眶直接水滿到邊緣，最後忍不住掉淚，跑去舞台旁邊抽衛生紙擦眼淚，不管是哽咽的子瑜還是落淚的多賢，都讓粉絲心疼感。等子瑜唸完，成員們怕她哭出來，一口氣衝上去抱抱，Sana先假裝要親、定延跟娜璉直接親下去，全場笑到翻又感動到不行，氣氛超暖。那我要說囉，你們要仔細聽哦！今天是高雄最後一場，很捨不得，然後，我也會很想念大家的。我昨天沒有哭，我不會哭的！趕快把音樂關掉！12年前來到韓國當練習生開始到今天這段旅途裡，我的內心一直充滿著許多矛盾的心情。時而充滿熱情與美好，但也有過一次次因為對自己的失望而感到有挫折。原本只是因為單純喜歡唱歌跳舞的我，沒有想到今天它會成為我生命這麼重要的一部分，渴望站在舞台上，從某一刻開始在心中默默許下的願望，期待有一天能站在舞台上發光，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。我知道這條路會很辛苦，但沒有想到除了辛苦，它會需要這麼多的堅持，每當我快要想放棄時，最後總有個聲音在我耳邊告訴我「再堅持一下吧」，我不想後悔也不想留下遺憾，所以走到了今天。雖然有時候還是因為沒有達到自己的期望而感到挫折而難過，又或者因為長期離開家鄉打拚也常常想念家，曾經那道火苗小到讓我開始懷疑自己是否真的屬於這裡，但我沒有退縮，而是因為我真的想要也渴望，也許這段旅程沒有終點，我知道那道火苗沒有熄滅，所以我會讓那道光芒從心底繼續被點燃，照亮自己，也照亮那些同樣值得被看見的希望。最後在這裡感謝每一位支持我的粉絲，還有謝謝高雄這次為我們做的一切，謝謝你們，還有謝謝我的成員們。雖然信件內容很感人，但其實成員為了不讓子瑜哭，特地頻頻搞笑，還把她推到舞台中央升高高。等她講完後想下來，結果全員還在那邊要她跳人生首支單曲《Run Away》，沒想到子瑜乖乖跳了2段，娜璉當場笑瘋：「子瑜真的是叫她做什麼她真的都會做耶！」最後子瑜才成功下台，也被成員圍一圈抱住，整個畫面十分溫馨。