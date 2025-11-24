我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗日前因「台灣有事就是日本有事」相關言論，與中國關係急速惡化。台中市議員李中批評，歷史上日本常藉由存立危機達到偷襲侵略的目的，中國有權力制止軍國主義死灰復燃，台灣最好不要支持日本相關言論，但總統賴清德和高市早苗一樣，「腦袋被驢踢到了」，一天到晚說要支持日本，甚至為了相挺高市，偷偷開放核災區食品，「根本是亂來！」國民黨台中市議員李中今（24）日質詢時指出，高市早苗說出「台灣有事就是日本有事」的言論，引起中國強烈抗議。放眼過去歷史，如牡丹社事件、918事變、盧溝橋事變、偷襲珍珠港等兩岸共同記憶，日本常藉所謂「誰有事」引發存立危機，背後目的就是偷襲、發動戰爭。如今高市早苗再度用存立危機挑釁國際戰後秩序，中國絕不可能容許，根據二戰後的波茨坦宣言，甚至可以不經過聯合國安理會直接發動戰爭，制止軍國主義死灰復燃。李中說，站在中華民國台灣立場，最好不支持日本這方面的言論，但賴清德和高市早苗一樣，腦袋被驢踢到了，一天到晚說要支持日本、請大家多吃日本水產。更過分的是利用存立危機，偷偷開放日本核災區食品進台灣，根本是亂來！台中市曾修訂《食品安全衛生管理自治條例》，禁止販售日本核災5縣食品，他要求市長盧秀燕表態、繼續阻止核災區食品進入台中。但盧秀燕沒有回應，衛生局長曾梓展表示，對於核災區食品，中央之前規定要有產地證明、輻射檢測證明、產品來源標示都道府縣，以及百分之百查驗，但現在前3件都取消。他個人認為，應維持產品來源標示都道府縣。李中認為，台中市的自治條例已明定禁止販賣，市府應該有所堅持。法制局長李善植則表示，自治條例確實規定不得有核食縣相關食品，但相關條例已被中央宣告無效，目前市府進行行政救濟中。