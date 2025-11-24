我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立法院黨團總召黃國昌於今（24）日召開記者會，踢爆「中華民國迷你足球協會」涉嫌透過大量不實單據，向政府詐領高達新台幣1614萬餘元的補助款。黃國昌更強烈質疑，主管機關體育署（現改制為運動部）雖宣稱協會已繳回百萬元，但實質進度緩慢，甚至批准協會將高達1410萬元的欠款「分期10年償還」，形同縱容。對此，運動部全民運動署隨即發布聲明澄清，強調分期是為了確保能追回所有欠款，若協會有任何一期未繳，將立即移送行政執行。黃國昌在記者會上砲火猛烈，指控迷你足協近年來申請的高額補助中，充斥著「灌水、造假」的核銷單據，涉嫌詐領金額累計超過1614萬元。他更批評，官方聲稱協會已在3月繳回百萬元，但實際上截至7月僅入帳2萬元，且對於如此龐大的詐領金額，竟然同意讓協會慢慢分期付款，質疑行政部門有包庇之嫌。針對立委指控，運動部全民運動署做出4點回應。首先關於還款進度，全民運動署指出，迷你足協已於今年8月27日繳回約103萬3594元。目前剩餘待追繳金額約為1463萬元，其中一筆約53萬元的款項將於明年全數繳清；至於另一筆金額較大的1410萬餘元，則協議分10年攤還。為何同意分期？全民運動署解釋，這是經過法規檢視並諮詢財務專家後的決定。考量到要以「能夠追回全部欠款」為最高原則，才接受協會的分期請求。但官方也設下嚴格的「帝王條款」：只要迷你足協有任何一期未按時履行，或者逾期未繳，所有的分期優惠將瞬間失效，視同全部到期。屆時官方將直接依據《行政執行法》第11條，移送行政執行署進行強制執行。此外，為了展現懲處決心，全民運動署強調，在迷你足協將所有溢領款項還清之前，將依據《全國性體育團體經費補助辦法》第9條之規定，全面停止受理該協會任何經費補助的申請，意即「斷絕金流」。至於外界質疑查核進度緩慢，官方則喊冤表示，由於本案牽涉的單據橫跨長達10年，資料量極為龐大。會計師從原本預計的6個月，延長至近10個月才完成所有的查核、驗證與行政簽核程序，絕無刻意拖延或包庇情事。目前全案已進入司法調查階段，若檢調單位認定有違法事實，運動部將全力配合提供相關資料。