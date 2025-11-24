我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年9月公布的新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》本周開始全台發放。（圖／翻攝文化總會臉書）

為了提升全民防衛意識、強化社會韌性，近日國防部推出「台灣全民安全指引」，卻有不少謠言稱浪費公帑、製造恐慌，還說要丟掉回收桶，內政部長劉世芳今（24）日認為，「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」，並直言手冊比中國社群平台小紅書更有參考性。對此，粉專政客爽將民防手冊和小紅書的下載量進行比對，差異驚人，「可見年輕人沒人想看」。立法院內政委員會今日就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，民進黨立委蘇巧慧質詢時質疑，「台灣全民安全指引」內容少了平時如何面對錯假訊息，整本守則裡，只有19、20頁在討論資訊部分，平時對資訊部分，就只有第9頁，且只有談資安，沒有談如何面對錯假訊息，這本指引出來，就已經被攻擊成要「宣示作戰」、「要丟回收桶」，這就是不正確的訊息，這跟剛剛說稱，這是一本教台灣人民面對天災、人禍最好的指引不一樣。劉世芳解釋，相信提供錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大， 因為台灣每年地震、天災，身處多災多難國家，我們要不要看一下裡面的內容，「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大，無論如何所有台灣人都不是公主王子，先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶，這本小橘書絕對比小紅書更有資訊參考性質」。對此，政客爽今日在臉書發文指出，根據Data.ai的數據，2024年第三季度，小紅書在台灣擁有近300萬名活躍用戶，2024年台灣小紅書的新增下載量達到127萬次，使用趨勢不斷上升；然而打開全動署的網站，會發現這本「國防小橘書」的下載量是6832次，「可見年輕人沒人想看」。政客爽續指，國防小橘書內容也被立委徐巧芯抓到漏洞百出，「還沒弄好就急著硬刷，最搞笑的是二刷版本硬要加上一個賴清德簽名，理由是國人看了更安心。」政客爽狠酸，「別亂丟國防手冊了，丟的人一定不是台灣長大的，是無塵室長大的，你們這些公主病、王子病的壞蛋。」