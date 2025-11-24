我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院國民黨團擬修《國籍法》保障中配參政，並縮短入籍時間至4年。台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時，舉過去當立委時「有人不得不去職」為例，講了3次「一定要中華民國籍才能服務公職，公職、民代應以中華民國為唯一效忠對象。」台灣唯一因雙重國籍去職、吃官司的立委是國民黨籍李慶安，她和盧秀燕都是從華視成功轉往政壇發展的前媒體人。民進黨台中市議員陳淑華今（24）日在市議會總質詢時，主張政府若修法放寬外國籍人士或中配加速取得身分，甚至使雙重國籍人士擔任公職，將對國家安全與公務體系造成嚴重衝擊，她要求市長盧秀燕明確表態，盧秀燕則回應「我們國家一定要是中華民國籍才能服務公職，哪一個國籍（外國籍）都不應該服務公職」。下午民進黨市議員江肇國再度針對國民黨立法院黨團要修《國籍法》，詢問盧秀燕看法。盧秀燕強調，不管是公職人員還是民意代表，應該以中華民國為唯一國籍、唯一效忠的國家，不管是中國、美國還是日本國籍，中華民國公職人員、民代有其他國籍都是不應該的。盧秀燕說，過去她擔任立委，就曾有人擔任民意代表，被發現有美國或其他國籍，最後不得不去職（註：前國民黨立委李慶安因美國雙重國籍案去職，詐欺罪無罪定讞）。她強調這道理很明白、沒有針對性，或許有的國家容許雙重國籍，但台灣的法律很清楚，公職民代應以中華民國為唯一效忠對象，只要有中華民國以外的國籍，都不應該服公職。江肇國再問，針對藍黨團推動中配入籍從6年改4年，市長是否認同應該縮短？盧秀燕說，立委有修法的職權，是否修正也還在臆測，她對臆測的事情不作評論。