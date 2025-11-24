台灣白蘿蔔盛產期到了！這些白嫩的「平民人蔘」，也將開始頻繁出現在餐桌上。對此，新莊公有市場菜販廖炯程就表示：「最近白蘿蔔品質真的都漂亮又甜」，且價格在每斤22元相當便宜、CP值高，更公布了挑選5大祕訣，讓主婦們輕鬆挑選最甜的白蘿蔔。此外，農糧署也教學「保存秘訣」，讓沒吃完的白蘿蔔不會成為負擔！
台灣白蘿蔔開始便宜了！菜販曝挑選秘訣
每年11月到隔年3月是台灣白蘿蔔的盛產期，「少婦救星」菜販廖炯程今（24）日更發文表示：「這幾天台灣的白蘿蔔大出，價格還都不貴22/斤，根本是高CP值的代表。」
隨後廖炯程也提到，自己常常被問到「白蘿蔔到底要怎麼挑？」對此，她也整理出5大挑選原則與秘訣：
一、用力彈，如果彈到手指痛＝紮實好吃。
二、白蘿蔔越大顆越好吃！外觀大到自然裂開的更棒，拜託不要每次都挑最小顆的，營養不良當然不好吃。
三、白蘿蔔拿起來要比視覺更重，才會更飽水。
四、白蘿蔔外觀有明顯坑洞不要選。
五、有帶土＝台灣本地蘿蔔。
廖炯程解釋，挑選白蘿蔔就像一場「音樂考題」，要用像彈耳垂一樣，用蓮花指輕彈蘿蔔，如果出現「打鼓一樣清脆的回聲」，代表內部中空、纖維化，不建議挑選；如果彈了之後，出現「實心木板一樣沉悶的聲音」，則代表這個白蘿蔔實心好吃，拿起來比看起來重也代表著多汁、密度高。
白蘿蔔一大顆吃不完怎麼辦？農糧署曝保存方法
農糧署也曾提到，目前台灣市場上常見到的「蘿蔔家族」，包含梅花蘿蔔、矸仔蘿蔔、白玉蘿蔔以及杙仔蘿蔔，這些蘿蔔從外觀形狀能看出明顯分別。
首先是外型渾圓似長球的「梅花蘿蔔」，最適合拿來煮湯；而像是玻璃酒瓶形狀的「矸仔蘿蔔」，下端特別肥大，也適合拿來煮湯。
再來是外型嬌小的美濃特產「白玉蘿蔔」，相對細長的身軀，適合拿來燉煮成滷蘿蔔，或是拿來醃漬也很適合；像木樁的「杙仔蘿蔔」則是最適合拿來做成菜脯。
而白蘿蔔買回家之後該如何保存呢？如果是還沒切開來吃的話，放在陰涼處可保存一星期；但如果已經切了一部分煮菜，剩下的吃不完，則必須在切口處用保鮮膜封好，放入冰箱保存。
菜販廖炯程也表示：「很多少婦怕一餐煮不完，都會挑小顆的白蘿蔔，但其實白蘿蔔越胖越好吃、越大越甜，大到自然裂開更是極品」，如果真的要挑小顆，則可以找「白玉蘿蔔」，是專為小家庭種的品種，小顆但超嫩超甜，煮湯很完美。
資料來源：農糧署、廖炯程、農業部
