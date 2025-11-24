冬天就是要喝濃郁系熱手搖！先喝道表示，冬季限定「太妃厚奶霜系列」新品登場，11月27日首賣當天祭出買一送一優惠，椪糖脆粒搭配濃厚奶霜打造冬季甜感。日出茶太表示，靜岡抹茶系列升級回歸，會員獨享買一送一，此外，還有「雙色湯圓」搶攻聖誕商機，紅綠配應景過節。
先喝道新品「太妃厚奶霜系列」一日限定買1送1
先喝道推出冬季限定「太妃厚奶霜系列」，用英式太妃風味搭配濃厚奶霜，再加上椪糖脆粒，共有3款基底茶，包括太妃蜜桃風味厚奶霜、太妃風味伯爵厚奶霜、太妃風味錫蘭厚奶霜，單杯售價皆為75元，11月27日新品開賣首日皆可享同品項買一送一優惠。
抹茶控必喝！日出茶太靜岡抹茶系列買1送1
日出茶太今（24）日宣布，「靜岡抹茶系列」升級回歸，此次提升抹茶濃度，茶韻更濃郁厚實，即日起至2026年1月18日限時登場，同步推出兩大全新配料「雙色抹茶紅豆Q湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」，迎接靜岡抹茶系列回歸，日出茶太推出3大買一送一優惠：
1、普發萬元買一送一：即日起至11月28日，日出茶太LINE或美食通會員者，可於每日12:00–20:00享有抹茶系列買一送一。（系統將自動匯入LINE／美食通會員票券夾）
2、雙12優惠：2025年12月12日12:00至20:00，出示日出茶太LINE會員者，全台日出茶太門市抹茶系列飲品買一送一，每店每日限量100組。
3、元旦優惠：2026年1月1日12:00至20:00，出示日出茶太LINE會員者，全台日出茶太門市抹茶系列飲品買一送一，每店每日限量100組。
📍日出茶太靜岡抹茶系列新品價格資訊
◾靜岡抹茶拿鐵：街邊價70元｜商場價75元｜外送價80元
◾抹茶紅豆湯圓拿鐵：街邊價80元｜商場價85元｜外送價90元
◾紫抹雲頂奶蓋拿鐵：街邊價80元｜商場價85元｜外送價90元
資料來源：先喝道、日出茶太
