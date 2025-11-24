我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國濟州今（24）日下午發生重大車禍，一名60多歲駕駛開著廂型車，突然撞進港口旁的渡航候船室，導致3人心臟驟停、10人受到輕重傷，當地消防單位甚至出動直升機搶救傷者。根據韓聯社報導，濟州消防安全總部與警方指出，肇事駕駛是一名60多歲的駕駛，他在今日下午2點47分左右，駕駛車輛撞入天津港等候室，接著一路衝撞碼頭人行道和其他車輛，直到撞上電線桿才停下，全程約150公尺，沿途導致不少民眾受傷。報導提到，這名駕駛是60多歲男子，一名乘坐箱型車的 60 多歲女子、一名在街上行走的 70 多歲男子和一名 60 多歲男子在內的三人遭受劇烈撞擊，被消防直升機和醫療直升機送往醫院時均處於心臟驟停狀態，最終不治身亡。這台肇事車輛載有六人，包括司機在內，大多數傷患都是韓國國內遊客。目擊者告訴韓聯社，這輛廂型車開離渡輪碼頭，左轉後高速直行，撞到行人，撞到候車室旁電線桿後才停了下來。警方正在調查事故的確切原因，包括是否因突然加速導致。