台北市議員洪健益近日在街頭掛出「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，引發地方討論。他表示，此舉並非挑釁，而是基於近期中國統戰相關動向頻繁，認為身為市議員有責任提醒民眾注意政黨路線的變化。洪健益指出，國民黨主席鄭麗文上任後，其兩岸立場明確表態，引發部分選民關注。他提到，從中國推出美化吳石的《沈默的榮耀》，到相關單位呼籲學習吳石精神，鄭麗文參與相關紀念活動的動作，引起民間不同意見。他認為，這些事件影響社會對國民黨兩岸政策方向的觀感。洪健益進一步表示，台北市長蔣萬安在相關議題上的態度亦受到外界關注。他指出，雙城論壇長期被部分人士視為中國對台交流或統戰的平台之一，但蔣萬安對此保持低調；對於黨主席兩岸論述的方向，也尚未見到較明確的回應。洪健益認為，此類沉默容易讓外界產生不同解讀。洪健益強調，掛看板的目的並非給予個別政治人物負面標籤，而是希望提醒市民留意政黨主張與候選人立場間的連動關係。他表示，當國民黨在兩岸議題上呈現特定方向時，作為黨籍市長的蔣萬安若未對相關政策做出清楚說明，民眾可能會將兩者視為一致。