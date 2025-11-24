我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院法制局近日釋出一份題為「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」的研析報告。建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議將旁系血親禁婚之範圍適度限縮至「四親等以內」可行性，以符社會現況。高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟，案中男子阿奇與妻子小容在2018年結婚，但婚後調閱戶籍資料，發現阿奇的外祖母與小容的外祖母是親姊妹，二人旁系血親為六親等。依照民法第983條第1項第2款規定，旁系血親六親等內不得結婚。法制局報告指出，因婚姻無效，使當事人面臨繼承權、財產分配等權益喪失，且子女可能淪為非婚生子女，認為嚴重衝擊既有家庭秩序。法制局也點出問題爭點，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代鮮少跟親戚往來，當事人可能在不知情的情況下誤觸禁婚規定。法制局表示，本案揭示現行法制兩大爭議：第一，我國87年修法基於優生學考慮，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內，惟近世各國基於婚姻自由，多數立法例縮小禁婚親屬範圍，旁系血親之禁婚不超出三親等，我國旁系血親禁婚範圍是否過寬，容有檢討餘地。法制局指出，第二，相較德、日等國違反近親禁婚規定之法律效果係採「得撤銷」，我國採「無效」之規定，對婚姻當事人及子女權益的保護，是否充分。因此，鑒於其攸關人民婚姻自由、身分安定及子女權益之保障，宜適時周延法制規範及健全相關制度，就此提出研析意見。因此，法制局建議，考量現代社會親戚關係日漸疏遠，多數人對於四親等以外之親屬多缺乏認識，將旁系血親間之禁婚推到六親等，似嫌過遠，建議主管機關參酌德、日7及我國同性婚姻之立法例，研議將旁系血親禁婚之範圍適度限縮至「四親等以內」可行性，以符社會現況。另外，法制局也建議，研議將違反近親禁婚規定之法律效果改為「得撤銷」，以維法律關係之安定。