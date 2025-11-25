休士頓火箭在NBA美國職籃（National Basketball Association）本週面臨陣容變動，球星杜蘭特（Kevin Durant）因家庭因素將缺席接下來兩場比賽，今(25)日作客對上前東家鳳凰城太陽與金州勇士，都確定不會上陣。火箭如何調整先發陣容成為外界關注焦點，而新秀Reed Sheppard極可能頂上空缺，迎來職業生涯的重要時刻。
美國媒體根據近期輪替時間與球員表現研判，最有機會接替Durant先發位置者為Reed Sheppard。這位來自肯塔基大學的新秀本季展現亮眼手感，日前在NBA盃賽事對金塊一役，更以27分、4助攻、2抄截、37分鐘的高效表現奪得生涯新高。
Sheppard本季場均13.6分、3.1助攻、2.4籃板，投籃命中率50.7%、三分命中率高達48.8%，此外平均1.6抄截也反映他的防守價值。以火箭目前缺乏後場火力的情況，讓Sheppard升上先發似乎是合情合理的調整。
在Durant缺陣時，火箭先發組合預測：
火箭多名前鋒受傷 球隊依賴外線空間與籃板爭奪度過難關
除了Durant之外，火箭也缺少Tari Eason、Dorian Finney-Smith與Fred VanVleet，多名側翼與後場輪替都受到影響。若以Sheppard與Smith Jr.作為主要外線輸出，搭配Thompson、Sengun與Adams（或Okogie）衝搶籃板，火箭仍具備一定競爭力。
值得一提的是，Smith Jr.本季三分命中率39.5%，Sengun雖是低用量射手，但外線命中率也達43.6%，若火箭能透過提前卡位、快速導傳，Sheppard可望成為外線定點火力來源。
資料來源：《The Stein Line》
- 控球後衛：Reed Sheppard
- 得分後衛：Amen Thompson
- 小前鋒：Jabari Smith Jr.
- 大前鋒：Alperen Sengun
- 中鋒：Steven Adams
