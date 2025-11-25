球星杜蘭特（Kevin Durant）因家庭因素將缺席接下來兩場比賽，今(25)日作客對上前東家鳳凰城太陽與金州勇士，都確定不會上陣。火箭如何調整先發陣容成為外界關注焦點，而新秀Reed Sheppard極可能頂上空缺，迎來職業生涯的重要時刻

▲Reed Sheppard日前在NBA盃賽事對金塊一役，單場27分、4助攻、2抄截、37分鐘的高效表現奪得生涯新高。（圖／美聯社／達志影像）

控球後衛：Reed Sheppard

得分後衛：Amen Thompson

小前鋒：Jabari Smith Jr.

大前鋒：Alperen Sengun

中鋒：Steven Adams

休士頓火箭在NBA美國職籃（National Basketball Association）本週面臨陣容變動，美國媒體根據近期輪替時間與球員表現研判，Sheppard本季場均13.6分、3.1助攻、2.4籃板，投籃命中率50.7%、三分命中率高達48.8%，此外平均1.6抄截也反映他的防守價值。以火箭目前缺乏後場火力的情況，讓Sheppard升上先發似乎是合情合理的調整。然而，主帥伊美．烏多卡（Ime Udoka）也可能因防守需求，讓Josh Okogie取代Steven Adams先發，並將Sengun移回中鋒位置，形成更機動的五人組合。除了Durant之外，火箭也缺少Tari Eason、Dorian Finney-Smith與Fred VanVleet，多名側翼與後場輪替都受到影響。若以Sheppard與Smith Jr.作為主要外線輸出，搭配Thompson、Sengun與Adams（或Okogie）衝搶籃板，火箭仍具備一定競爭力。值得一提的是，Smith Jr.本季三分命中率39.5%，Sengun雖是低用量射手，但外線命中率也達43.6%，若火箭能透過提前卡位、快速導傳，Sheppard可望成為外線定點火力來源。