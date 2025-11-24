巨匠外語積極推動「運動員公益計畫」，致力協助台灣運動員提升外語實力。其中，景美女中拔河隊是本計畫的重要合作對象之一。巨匠外語結合專屬學習規劃、系統化課程與專業師資團隊，協助隊員在短時間內突破語言障礙，培養實用的跨國交流能力。
為感謝巨匠外語的協助，景美女中於11月20日特別舉辦授贈儀式，由校長周寤竹致贈致贈世運會六連霸紀念衫與感謝狀。周校長表示：「感謝巨匠協助拔河隊，希望能增強他們對於英文的自信心，帶來更多機會。」
巨匠教育總經理王萱慧指出，支持景美台師大拔河隊，是一件非常有意義的事情。要成為運動員不容易，能多次突破極限、拿到金牌更是難能可貴。期盼繩力女孩們持續在國際舞台上發光發熱，不僅為台灣贏得榮耀，更以她們展現出的堅毅、團結與永不放棄的精神，鼓舞每一位熱愛運動的孩子勇敢追夢、克服挑戰。
景美臺師大拔河隊在國際賽事中屢創佳績，然而語言隔閡卻始終是個問題。隊員李怡謹提到，「得要比手畫腳才能與外國選手溝通」，徐怡樺也深有同感：「英文真的很重要！若沒有翻譯協助，裁判說什麼都聽不懂，只能僵持在那邊。我們都希望學好英文，靠自己解決問題。」教練郭昇坦言，國際賽事的會議幾乎以英文進行，必須靠翻譯才能理解內容。比賽過程中若遇到裁判誤會或規則爭議，因無法即時表達立場而吃虧不少。英文能力不足，甚至連技術交流都受限。
拔河隊成員定期到巨匠外語上課。徐怡樺笑說：「老師很有耐心，不會因為我們程度比較差或不敢講就放棄我們。」助理教練田嘉蓉則分享，英文不只是語言，更是一種專業與交流的工具。「比賽時很多外國隊伍都會來聊天，我們希望讓他們更認識台灣。上了巨匠外語的課後，我才發現學英文原來可以這麼有趣、這麼好玩！」
巨匠外語運動員公益計畫啟動以來，已協助多位來自棒球、划船、足球及拔河等領域的運動人才提升語言技能。王萱慧強調，運動員學好外語，不僅能與國際對手、教練順暢交流，也能在比賽策略、技術提昇及媒體訪談中取得更多自主性與理解。「我們希望透過這個贊助計畫，協助更多年輕選手建立外語競爭力，讓他們在國際交流中展現自信。未來，無論走到哪個國家，面對哪個舞台，都能用最好的姿態，讓全世界看見台灣的驕傲。」
相關影片：世界盃冠軍 繩力女孩 用英文拉開世界大門-景美臺師大拔河隊
我是廣告 請繼續往下閱讀
巨匠教育總經理王萱慧指出，支持景美台師大拔河隊，是一件非常有意義的事情。要成為運動員不容易，能多次突破極限、拿到金牌更是難能可貴。期盼繩力女孩們持續在國際舞台上發光發熱，不僅為台灣贏得榮耀，更以她們展現出的堅毅、團結與永不放棄的精神，鼓舞每一位熱愛運動的孩子勇敢追夢、克服挑戰。
景美臺師大拔河隊在國際賽事中屢創佳績，然而語言隔閡卻始終是個問題。隊員李怡謹提到，「得要比手畫腳才能與外國選手溝通」，徐怡樺也深有同感：「英文真的很重要！若沒有翻譯協助，裁判說什麼都聽不懂，只能僵持在那邊。我們都希望學好英文，靠自己解決問題。」教練郭昇坦言，國際賽事的會議幾乎以英文進行，必須靠翻譯才能理解內容。比賽過程中若遇到裁判誤會或規則爭議，因無法即時表達立場而吃虧不少。英文能力不足，甚至連技術交流都受限。
拔河隊成員定期到巨匠外語上課。徐怡樺笑說：「老師很有耐心，不會因為我們程度比較差或不敢講就放棄我們。」助理教練田嘉蓉則分享，英文不只是語言，更是一種專業與交流的工具。「比賽時很多外國隊伍都會來聊天，我們希望讓他們更認識台灣。上了巨匠外語的課後，我才發現學英文原來可以這麼有趣、這麼好玩！」
巨匠外語運動員公益計畫啟動以來，已協助多位來自棒球、划船、足球及拔河等領域的運動人才提升語言技能。王萱慧強調，運動員學好外語，不僅能與國際對手、教練順暢交流，也能在比賽策略、技術提昇及媒體訪談中取得更多自主性與理解。「我們希望透過這個贊助計畫，協助更多年輕選手建立外語競爭力，讓他們在國際交流中展現自信。未來，無論走到哪個國家，面對哪個舞台，都能用最好的姿態，讓全世界看見台灣的驕傲。」
相關影片：世界盃冠軍 繩力女孩 用英文拉開世界大門-景美臺師大拔河隊