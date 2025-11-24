我是廣告 請繼續往下閱讀

台積公司所管理之Facebook中文粉絲專頁：

台積電•愛•行動： https://www.facebook.com/tsmccsr

https://www.facebook.com/tsmccsr 台積創新館TSMC Museum of Innovation： https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763#

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763# 加入台積 共創奇蹟： https://www.facebook.com/TSMCRecruiterExpress

https://www.facebook.com/TSMCRecruiterExpress 台積電文教基金會： https://www.facebook.com/tsmcfoundation

https://www.facebook.com/tsmcfoundation 台積電書法暨篆刻大賞： https://www.facebook.com/tsmc.calligraphy.org

https://www.facebook.com/tsmc.calligraphy.org 台積電硬筆書法大賞： https://www.facebook.com/penmanshiphandwriting

https://www.facebook.com/penmanshiphandwriting 台積電青年築夢計畫： https://www.facebook.com/tsmcudreamer

https://www.facebook.com/tsmcudreamer 台積電青年學生文學獎： https://www.facebook.com/teenagerwrite

https://www.facebook.com/teenagerwrite 台積電盃-青年尬科學：https://www.facebook.com/scinarrator

詐騙太猖狂，且近期手法層出不窮，台積電今（24）日表示，台積公司創辦人張忠謀及其夫人張淑芬，以及董事長魏哲家皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁、社團、社群，也未參與任何投資或股票買賣相關，或分享投資理財經驗，請民眾不要上當受騙。台積電指出，張忠謀及其夫人張淑芬、魏哲家不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。台積電表示，由公司所管理之Facebook中文粉絲專頁可參見下方列表，除所列之專頁，台積公司不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動。台積電強調，請大家明鑑不要上當。如有冒用身分或名義之情事，本公司亦保留法律追訴權。