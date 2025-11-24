我是廣告 請繼續往下閱讀

AI助攻，全球每日產出兩億支影片

▲YouTube大中華區策略合作夥伴經理Castle Yeny在「2025亞洲新媒體高峰會」剖析當前YouTube內容創作的全球與台灣趨勢。（圖／記者徐筱晴攝2025.11.24）

客廳成兵家必爭之地

內容趨向「節目化」：長篇敘事的崛起

長片與短影音的互補策略

現在社會人人都有一支手機，可以隨時隨地拿起來觀看影片，不過隨著YouTube影片逐漸節目化、精緻化，也有不少人選擇在家裡用客廳大螢幕投放，讓觀影體驗更加舒適。而在整體市場持續增長的同時，創作者必須擁抱更精緻的內容製作規模，並善用短影音作為長片內容的策略性輔助。由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA，New Media Entertainment Association）主辦的「2025亞洲新媒體高峰會」在11月24、25日登場。YouTube大中華區策略合作夥伴經理Castle Yen受邀在活動深入剖析了當前YouTube內容創作的全球與台灣趨勢，其中特別強調了客廳大螢幕觀看習慣的養成，以及原生內容走向「節目化」的兩大關鍵趨勢。Castle Yen首先揭示了YouTube驚人的內容產能。他表示，全球每天在平台上產生的內容已高達2億支影片，這仰賴於創作者與合作夥伴的不懈努力。值得注意的是，Google和YouTube近兩年積極推出的AI機器工具，正扮演著重要角色，協助創作者以更高的效率與速度擴大內容規模，達成以往難以企及的創作目標。此外，Castle Yen強調YouTube內容的商業價值持續攀升。在過去四年中，YouTube廣告經濟收益已累積超過1000億美金；而圍繞創作者內容產生的流量、業配和廣告效益，每月亦超過1000億美金。這些龐大的收益最終回饋至創作者生態系，形成了良性的循環，鼓勵更多優質內容的誕生。最受矚目的數據趨勢是「客廳大螢幕觀看」的爆炸性成長。Castle Yen指出，全球範圍內，截至2024年底，客廳使用場景所消耗的內容時長已累積達10億小時。這代表觀眾不再將YouTube視為零碎時間的手機內容，而是認可其為精緻、適合家人朋友共同觀賞的娛樂形式。在台灣，客廳觀看行為更為顯著。台灣觀眾平均每天在電視上觀看3小時的影片。整體而言，包含直播影音在內，台灣影音的總觀看次數年增率達10%，顯示在一個相對成熟的市場中，YouTube的吸引力仍在持續增加。同時，18至49歲的核心觀眾群覆蓋率已達97%，把握這群代表趨勢的年輕觀眾偏好，成為內容製作的致勝關鍵。Castle Yen著闡述了內容製作的兩大核心趨勢。首先是內容「節目化」。他觀察到，許多優秀創作者的作品已具備傳統電視節目的特徵，包括固定的企劃與主題、更精緻的製作和更大的投入規模、影片長度大幅增加。他舉例，部分創作者的影片長度已從5至15分鐘，延長至半小時，甚至達到1小時，這與傳統戲劇、節目規模相當。這背後的原因是有一群觀眾越來越享受長篇內容與沉浸式體驗，渴望更投入、更高品質的觀影體驗。第二個趨勢則是長片跟短影音的策略性結合。Castle Yen建議，將長片視為主要商業轉換和維繫社群環境的核心，短影音則是用做開源、測試主要長片題材的試水溫工具，幫助接觸新粉絲。透過長片與短影音的互補，創作者得以最大化內容的觸及和使用效益。他也提醒，在進行這種轉換時，務必重新思考短影音與長片的敘事邏輯差異，以達到最佳的內容產出效果。