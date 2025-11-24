社群平台近日流傳一張全聯內湖IKEA門市的蔬果價標照片，一顆哈密瓜被貼上「日本青森土歧蘋果」標籤、價格高達3465元，讓網友笑稱「這顆哈密瓜應該是鑲了黃金蘋果」照片引發熱議。全聯24日回應，這是民眾惡搞，並非實際售價，不排除依法追究。
全聯24日澄清，這不是門市售價，而是有民眾在自助貼標區，故意輸入錯誤品名與價格，再把標籤貼到哈密瓜上拍照上傳，屬於「惡意操作」，公司不排除採取法律行動。
全聯表示，近期店內標價討論變多，公司已檢討流程，坦言因為頻繁查價與降價，導致門市同仁在更換價卡時困難，也影響盡力提供優惠價的美意，造成消費者誤會，對此深表歉意。未來會繼續提供優惠價，但提出便於門市同仁執行的標示作業，並陸續把全台門市價卡全面改為電子化，讓價格調整更準確無誤。
全聯強調，已留意到網路上有刻意製造錯誤標示、散布不實訊息的行為，若涉及影響其他消費者權益或損害公司名譽，不排除依法追究，提醒民眾不要因為一時惡作劇而須承擔相關法律後果。
