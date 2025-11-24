我是廣告 請繼續往下閱讀

短短幾個月內，國民黨內的局勢就出現極大變化，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日以「剔除法」分析國民黨2028年大選局勢，認為立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都不會參選2028年總統，反而是新北市長侯友宜有可能再戰2028，新任國民黨鄭麗文也有一定的機率可能參選。這樣的剔除法有一定的基礎，不管是基於期望或分化，藍綠的確都有人炒作韓國瑜再選總統的議題。但無論韓國瑜主觀是否有意願，韓國瑜現在的身份是立法院長，不像當初的高雄市長有帶職參選的空間，一旦表態要選總統就必須要請辭，連鎖反應實在太大，幾乎沒有操作成功的可能。盧秀燕8月宣布不選國民黨主席、「媽媽會留在家」，在國民黨需要的關鍵時刻，盧秀燕卻沒有表現出應有的承擔，讓藍軍支持者對她的期望大幅降低，以致於鄭麗文剛當選，藍軍就出現支持鄭選2028的聲音。日前非洲豬瘟的風波，更顯示媽媽在不在家，跟市政好不好並沒有直接的關連。盧秀燕的政治行情大跌，不過短短3個月的時間，就從眾望所歸、定於一尊、黃袍加身，跌落到只是眾多選項之一，這都是她自己的選擇，怨不得旁人。若按照盧秀燕之前的保守性格，真的打消參選總統的念頭，也並非完全不可能。但要說盧秀燕已經出局，則實在言之過早。在國民黨可能的人選中，盧秀燕的條件仍舊不差，真正的問題在於，盧秀燕到底要不要、願意付出多少努力、承擔多大的風險。若盧秀燕能改變之前的消極作風，展現強勢的領導風格，並在2026年「九合一」大選中成為帶領國民黨勝選的關鍵，仍有可能重新成為藍軍的共主。但若盧秀燕不願意付出、不願意冒險，就真的可能與2028年無緣。有了2020年韓國瑜、2024年侯友宜的前車之鑑，台北市長蔣萬安在2026年連任之後，絕對不會對2028年大選有想法，這是毫無疑問的。鄭麗文當選主席後就曾說過，國民黨想選2028年「可能不只一位」，至今也從沒承諾自己不選2028，無論政壇或媒體，都有不少人認為鄭也想選2028。但鄭麗文唯一靠自己當選的經驗，就是30年前掛民進黨選上的國代，雖然擔任過兩屆不分區立委，要一次跳到選總統的層級，跨度還是太大。鄭麗文雖然佔據了黨主席的戰略位置，距離國民黨「共主」卻還差了十萬八千里。她不僅要帶領國民黨在明年贏得勝選，還必須要獲得超高的人氣，才可能取得總統初選的門票，但以她目前對兩岸議題過於積極的態度，成功的可能性並不高。2019年吳敦義擔任黨主席時，就想以黨主席的位置卡總統，結果卻最終還是得提名韓國瑜，總統大選大敗後黯然下台。鄭麗文若是條件不足卻硬要選，不僅不會成功，還要付出慘痛的代價。至於侯友宜，雖然曾經取得總統大選的門票，但表現卻慘不忍睹。根本原因在於，侯友宜根本沒有做好選總統的準備，「好好做代誌」並不真能治百病。侯友宜去年總統大選的得票是467萬票、得票率33.49%，是國民黨有史以來第三低，僅高於2000年的「五角督」的連戰（292萬票、得票率23.1%）和2016年「換柱」後的朱立倫（381萬票、得票率31.04%）。這樣的一個敗軍之將，即便有心想選，藍軍支持者也不會接受；更何況，侯友宜也完全不像準備好選總統的樣子。藍軍支持者念茲在茲的就是要在2028年贏回政權，但實際上可能問鼎2028的政客，卻沒有一個真的能打的，都有明顯且致命的缺陷。國民黨2028年很可能找不到夠格、像樣的候選人，更遑論贏回政權。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com