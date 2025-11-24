我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「將官盃」體能戰技賽，由陸軍司令呂坤修上將（右一）鳴槍揭開序幕。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍司令部今（24）日在桃園大漢營區舉行114年「將官盃」體能戰技競賽，由陸軍司令呂坤修上將親自主持，召集司令部、軍團（防衛部）及旅（群）級主官共79名幹部參與。競賽內容包括3000公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊三大項目，藉以驗證平日體能戰技訓練成果，亦展現主官以身作則、臨陣當先精神，激勵全軍官兵持續勤訓精練，守護國家安全。陸軍司令部晚間指出，「將官盃」體能戰技競賽於今日清晨時展開，首先由呂坤修主持升旗典禮，並於致詞時表示，「將官盃」旨在透過體能戰技競賽，強化高階幹部體能，落實「以身作則、身先士卒」精神，發揮「跟我來」的帶頭作用，進而帶動全軍訓練風氣。呂坤修勉勵參賽幹部應主動投入訓練，以「練力、練技、練膽、練心、練指揮」為要著，建立優良傳統；並強調，主官唯有具備強健體魄，方能在日常訓練及重要戰演訓任務中，率領士官兵精實訓練、克服挑戰，展現保衛國家安全的堅定決心。升旗典禮後，由呂坤修親自鳴槍揭開3000公尺徒手跑步序幕，參賽幹部均全神貫注、卯足全力，邁著堅定而有力的步伐奮勇向前，展現堅韌意志，順利抵達終點，完成第一項競賽項目；緊接著進行的二分鐘伏地挺身，為考驗肌力、核心與意志力的項目，參賽幹部挺直背脊完成每一次動作，展現平時鍛鍊的臂力與核心肌群力量，全力爭取佳績。陸軍指出，兩項競賽後，參賽人員轉往靶場實施手槍射擊。有別於先前兩項體能競賽的熱絡氣氛，靶場上的氛圍顯得靜肅而專注，參賽幹部依照射擊指揮官口令，從裝彈、上彈匣、據槍瞄準、射擊目標，一氣呵成，充分展現高階幹部精準射擊能力和軍事專業職能。競賽結束後，呂坤修於當日軍務會報中頒獎表揚此次「將官盃」成績優異人員，肯定上校以上各階主官在繁重任務下仍嚴以律己、持續鍛鍊，並強調體能與戰技是部隊戰備訓練的根本，無論在賽場或戰場，唯有「充分準備、持續訓練」，才能在關鍵時刻發揮堅強戰力。最後，呂坤修再次勉勵各級主官，應秉持務實態度，在「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍整備方向下，持續培養強健體魄與堅定意志，才能有效提升作戰效能，強化陸軍整體防衛戰力。