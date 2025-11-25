我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡椒、大蛇丸及牛排解散後有了不同的發展，粉絲期待往後3人互動，更狂敲碗再合體。（圖／翻攝自狠愛演IG＠jam_sp1）

狠愛演有望合體？社群藏細節、粉狂敲碗拍片

▲▼牛排（如圖）透露當年解散是胡椒的決定，「我們的拍攝手法、內容主題、理念不合，經過多次磨合，最終決定解散。」（圖／翻攝自牛排YouTube）

胡椒、大蛇丸太忙！牛排邀約失敗：尊重他們

▲狠愛演解散5年，3人分道揚鑣，各自成立自己的頻道開始發展，各自也擁有粉絲擁護。（圖／狠愛演YouTube）

狠愛演簡介 男孩之間的互動成靈魂所在

百萬YouTuber團體「狠愛演」由3名成員牛排、胡椒及大蛇丸組成，以惡搞劇情、生活趣事短片聞名，人氣聲量超旺，怎料2020年團隊宣布停止更新、解散。時隔5年，許多粉絲至今仍敲碗3人再合體，更發現3人即便各自發展，社群IG帳號名稱都沒更改團體英文名「jam」，事實上，牛排先前就有邀約胡椒及大蛇丸合體拍片，不過均以「太忙、沒有空」被打槍，讓他承受了不少外界誤解。狠愛演團隊宣布停止更新、解散，至今5年過去，許多粉絲仍敲碗胡椒、大蛇丸及牛排再合體，直呼過往影片宛如精神糧食一般，不斷重溫再重溫，「到現在還是很喜歡看你們的影片」、「到現在這麼久了，常常還是會重播你們的影片，真的很喜歡狠愛演！」也有眼尖網友發現，胡椒、大蛇丸及牛排如今各奔東西，經營個人頻道有聲有色，不過社群IG帳號名稱依然是狠愛演團體英文名「jam」，足見3人情分依舊，即便解散後有了不同的發展，仍然不忘起初拍片的初衷，令粉絲期待往後3人互動，更狂敲碗再合體。事實上，今年4月牛排獨自拍攝影片，說清楚狠愛演解散真正原因，「解散是胡椒的決定，我也說過我尊重他的選擇，畢竟每個人都有自己想法跟規劃，而且天下無不散的宴席，中間也發生過很多事，討論出來結果是因為，拍攝影片過程中，我們的拍攝手法、內容主題、理念不合，經過多次磨合，胡椒最終決定解散，我也只能尊重他的決定。」至於3人未來有沒有機會再合體？牛排坦承邀約過胡椒、大蛇丸非常多次，「可惜他們都太忙、沒有空，所以一直沒辦法拍片，我也完全尊重他們，但也因為這樣，只要其他兩位合作拍影片，很多誤解跟莫須有的事情，就自動堆到我頭上來，但我選擇站出來，我覺得不把事情說清楚，很多誤會就會一直留著，甚至責任跟問題一直往我身上堆。」狠愛演自2016年成立，成員包含胡椒、牛排、大蛇丸、西裝（已退出）等大男孩們，影片類型多以惡搞劇情、生活趣事為主，觀眾最喜愛看3人彼此吐槽、講幹話的互動，尤其是那無聊又讓人不禁嘴角失守的話題，成為頻道靈魂所在。團隊靈魂人物胡椒，大多負責內容企劃與執行，牛排則是以幽默、直接說話風格為特色，大蛇丸可愛的外型加上無厘頭搞笑個性，受到大批粉絲喜愛，團隊拆夥後，3人分道揚鑣，各自成立自己的頻道開始發展，各自也擁有粉絲擁護。