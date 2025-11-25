我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李沐陽在頻道中分析于朦朧案。（圖／翻攝自YouTube＠新聞看點 李沐陽）

中國男星于朦朧今年9月11日墜樓身亡，死因疑點重重，近日還流傳一段導演杜強狂扇于朦朧巴掌的影片，只見于朦朧在和粉絲打過招呼後，快步走上保母車，沒想到車門一關，她疑似遭受到重擊，整個身體往後仰，讓粉絲驚訝不已。于朦朧死因眾說紛紜，網路上流傳一段他一上保母車，就被杜強賞巴掌的影片，不少粉絲心疼，「真是打了他一下」、「心疼不敢看了」、「這混蛋現在到底在哪」、「頭部有被搧到，往後靠著」。不過也有人說，「那是拉扣安全帶的動作吧」、「是打他的話，臉該會被撥向前方」、「別一直發這種看不清楚就編故事的文」。除此之外，中國名嘴李沐陽也在YT節目《新聞看點》中聊到，有傳言指出于朦朧下體疑似被切除，還被杜強吃下肚，各種誇張說法都有，真相究竟為何只能交給司法，目前已經有70萬名網友參加「為于朦朧討公道」連署。除了杜強被點名之外，于朦朧生前曾被約去參加一場多達17人的聚會，隨後就被發現醉酒墜樓，田海蓉、程青松疑似都在現場，程青松事後還在微博發文，寫下「好吃」2個字，讓不少網友生出陰謀論，猜測是程青松將于朦朧吃乾抹淨。更有人挖出程青松一則2013年8月的留言，當時田海蓉約了一群人辦燒烤派對，有網友好奇詢問大夥除了吃吃喝喝外，有沒有什麼助興節目，程青松直接留言：「還有殺人遊戲」，詭異發言如今看來更讓人細思極恐。針對于朦朧命案，程青松堅決不承認當晚在聚會現場，更說自己已經報警，要抓那些抹黑他的網友。