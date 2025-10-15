我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋伊人拍下于朦朧遭虐殺影片的說法，在Threads引發關注。（圖／ 翻攝自Threads）

▲有網友稱暗網流傳于朦朧被虐殺的影片，已經交給FBI。（圖／ 翻攝自Threads）

▲宋伊人（如圖）曾演過台灣電影《六弄咖啡館》，後來被主演之一的林柏宏退追社群。（圖／翻攝自IMDb）

中國男星于朦朧墜樓案儘管被警方判定無他殺跡象，但粉絲還是認為內有隱情，甚至提到于朦朧死前曾參加一場17人聚會，中國女星宋伊人也在場，疑似也是加害于朦朧的共犯。現在更有傳聞指出，宋伊人手機被駭客入侵，發現她拍攝了于朦朧被虐殺的全程影片，還賣到暗網上，但這番說法並未獲得任何官方證實，不過已在網路上掀起熱烈討論。一名網友在Threads發文，「我的媽呀，現在居然爆出黑客黑了宋伊人的手機，裡面有全程虐殺魚（指于朦朧）的視頻，我真的要瘋了，我不是他的粉我也對他不熟不了解，但生而為人應該都會有良知不是嗎？」該網友表示自己也是從網路上得知的消息，更稱于朦朧被虐殺的影片已經在暗網流出了；這篇貼文曝光後已吸引43萬人次觀看、討論。大家看了紛紛留言，「我一直在想于並沒有錯，為何被虐待成這樣」、「偉哉，駭客。宋伊人用手機錄影得很高興啊，那個貓眼影片，她還笑得很燦爛呢」。不過也有不少人質疑這個說法的真實性，「影片你看到了嗎？你怎麼知道是真的」、「假的！要是真的網路早就一堆影片了」、「他殺基本上是確定的，但是離譜又沒有證據的說法真是到處都是」。還有另一名網友po文表示于朦朧被虐殺的影片早就在暗網瘋傳，「在暗網花10萬美金觀看于被虐殺影片的海外華人現身了，他表示已將影片交給FBI」。該段影片內容稱，于朦朧被虐打的當下，他的兩隻愛犬柯基「福麗」和法鬥「火腿」為了護主，也同樣被虐打，于朦朧心碎哭喊：「你們為什麼要這樣啊？福麗啊，別打牠啊，福麗福麗，我對不起你了」。不過以上這些網路說法均未獲得任何官方單位的證實。事實上，在于朦朧死後，各種陰謀論、謠言四起，真相已真偽難分。中共警方則表示這是一起醉酒後意外墜樓的案件，在微博上質疑此案真相的留言或貼文都會被刪除甚至封號，因此才有不少中國網友翻牆到Threads發文，想幫于朦朧伸冤。而宋伊人被指是邀請于朦朧參加17人聚會的共犯，她否認此事更揚言報警提告造謠者，不過相關負面爭議已對她造成影響，新作更傳出被換角，「因清純人設崩塌，觀眾拒看她的劇，投資方不敢用，有點實力的男主估計也不樂意搭檔」。中國網友還發起「拒看宋伊人運動」，這場針對宋伊人的抵制與審視持續延燒，尚未落幕。