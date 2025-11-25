我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國家主席習近平，週一與美國總統川普通話，從中國官媒《新華社》釋出的文稿來看，習近平似乎提到了中國在台灣問題上的原則立場，而川普則稱美方理解台灣問題對中國的重要性。然而，川普事後於社群平台的發文，則顯示雙方談話聚焦在俄烏戰爭、芬太尼、大豆貿易等等，並未提及台灣和中日緊張，有分析認為，川普此舉的「潛台詞」不排除是：中日問題你們自己解決。星媒《聯合早報》引述專家分析，這通電話是北京主動打給川普，從《新華社》的通稿判斷，川普僅確認了台灣對中國的重要性，以及中國為二戰勝利發揮了重要作用，但並沒有清楚表態，美國到底支不支持高市早苗的涉台言論。整起事件起源於日本首相高市早苗，本​​月初在國會接受問詢時，具體闡述「台灣有事可能會讓日本進入存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權的言論，引發中國極度不滿，不斷透過輿論、經濟報復和軍事演習反擊日本，甚至致函聯合國秘書長表達抗議，反制措施仍在持續升級。台灣國際戰略學會理事長王崑義認為，川普的潛台詞是：「中日問題現在是外交問題，你們自己解決，美國不插手」，但他判斷如果中日之間真的爆發戰爭，美國當然要插手，因為美日同盟還是存在的。另有分析指出，高市「台灣有事、日本也會軍事介入」的潛台詞，是美國屆時也會協防台灣，儘管美國對此始終保持戰略模糊態度，因此北京研判與其跟東京交涉，不如直接找華府溝通。至於川普聲稱「理解台灣問題對於中國的重要性」一說，是否會對日本起到約束作用，仍待後續觀察。