NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者總教練、名人堂成員畢拉普斯（Chauncey Billups）日前因涉嫌參與跨州非法賭博與洗錢案，11月在紐約布魯克林聯邦法院正式出庭並拒絕認罪。根據《美聯社》與美國聯邦檢方資料，畢拉普斯被控「共謀電信詐欺」與「共謀洗錢」兩項重罪，最高恐面臨20年刑期。對此在本次審理中，最終法官雷耶斯（Ramon Reyes）批准畢拉普斯以500萬美元（約為1.6億台幣）交保。本次NBA陷入賭博醜聞，聯邦政府也以代號「皇家同花順」作為重大犯罪進行調查，方指控畢拉普斯與前NBA球員暨助理教練瓊斯（Damon Jones）、邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）等31名被告，涉嫌操縱於紐約、邁阿密、拉斯維加斯與漢普頓等地舉辦的高額撲克賭局。檢方稱，犯罪集團使用高科技作弊裝置操控賭局，並與美國黑手黨「五大家族」中的四個家族有所牽連，涉案金額估計達700萬美元（約為2.2億台幣）。根據聯邦檢方的調查，拉普斯在集團中扮演「Face Card」角色，利用其NBA名氣吸引富豪玩家入局，以擴大作弊收益。畢拉普斯的律師穆凱西（Marc Mukasey）當庭也替畢拉普斯提出不認罪答辯，後續法官也以500萬美元批准畢拉普斯交保。雙方皆未於會後對媒體發表評論。聯邦檢方表示，已開始與部分涉案被告進行認罪協商，目前已蒐集到高達1TB的資料，包括文件、照片、手機與iCloud內容等。由於案件規模龐大，檢方原建議分組審理，但遭多名辯護律師反對。雷耶斯法官則強調，希望全案同步審理，並最快於2026年9月開庭。