擁有許多房地產經驗的知名主持人、作家吳淡如表示，從30歲開始，搭飛機大概都會買商務艙，但是最近開始搭回經濟艙，因為近期機票價格漲幅太大，讓她重新衡量「價格」和「價值」的平衡點，只要商務艙比經濟艙高出3倍以上，就會選經濟艙。吳淡如的搭機習慣，引發熱烈討論，不敗教主陳重銘也留言表示，自己也搭經濟艙。
30歲後都搭商務 近期才改搭經濟艙
吳淡如坦言，20幾歲當旅遊記者的時候，出門採訪都是商務艙，有點難回去搭經濟艙，加上她個人花費喜歡花在買經驗、買感受上，所以30歲之後，出國大概都會買商務艙。但最近吳淡如開始回去經濟艙，她表示這不是返璞歸真，也不是檢討花費、變窮了，而是她心裡有個關卡，叫「價值和價格不要差太多」。
吳淡如指出，疫情之前，商務艙價格大約比經濟艙2倍多一點，疫情後價格卻大漲4倍，她舉例，從松山機場到上海經濟艙不到9000元，商務艙卻要4萬元以上，相差4倍多，而且不到1個半小時就到了，真的值得嗎？所以只要經濟艙、商務艙相差超過3倍，吳淡如就會選經濟艙，「反正因為常常搭飛機，還是可以拿會員卡去貴賓室坐一坐」。
價格不能超過價值太多 經濟艙食物也不錯
不過吳淡如也好奇，為什麼現在商務艙貴成這樣？雖然她可以報帳給公司，公司也讓她搭商務艙，但她認為，價格不能超過她心中的估價，有些人腦中有一把衡量價格與價值的尺，不想讓價格超越價值太多，「我就是這種」，吳淡如也表示，長榮經濟艙的食物其實還不錯，也有電影可以看不過吳淡如強調說得是自己，其他人要搭什麼艙她沒有意見。
貼文一出，釣出財經作家、不敗教主陳重銘留言，「我也搭經濟艙」，其他人也認同吳淡如的看法，「我也是這麼覺得耶⋯⋯才一個多小時價格相差4倍多，實在是不符合經濟效益」、「價格和價值不要差太多，有時候我也會有這種感覺」、「理性消費」。
資料來源：吳淡如
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳淡如坦言，20幾歲當旅遊記者的時候，出門採訪都是商務艙，有點難回去搭經濟艙，加上她個人花費喜歡花在買經驗、買感受上，所以30歲之後，出國大概都會買商務艙。但最近吳淡如開始回去經濟艙，她表示這不是返璞歸真，也不是檢討花費、變窮了，而是她心裡有個關卡，叫「價值和價格不要差太多」。
吳淡如指出，疫情之前，商務艙價格大約比經濟艙2倍多一點，疫情後價格卻大漲4倍，她舉例，從松山機場到上海經濟艙不到9000元，商務艙卻要4萬元以上，相差4倍多，而且不到1個半小時就到了，真的值得嗎？所以只要經濟艙、商務艙相差超過3倍，吳淡如就會選經濟艙，「反正因為常常搭飛機，還是可以拿會員卡去貴賓室坐一坐」。
不過吳淡如也好奇，為什麼現在商務艙貴成這樣？雖然她可以報帳給公司，公司也讓她搭商務艙，但她認為，價格不能超過她心中的估價，有些人腦中有一把衡量價格與價值的尺，不想讓價格超越價值太多，「我就是這種」，吳淡如也表示，長榮經濟艙的食物其實還不錯，也有電影可以看不過吳淡如強調說得是自己，其他人要搭什麼艙她沒有意見。
貼文一出，釣出財經作家、不敗教主陳重銘留言，「我也搭經濟艙」，其他人也認同吳淡如的看法，「我也是這麼覺得耶⋯⋯才一個多小時價格相差4倍多，實在是不符合經濟效益」、「價格和價值不要差太多，有時候我也會有這種感覺」、「理性消費」。