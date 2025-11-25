我是廣告 請繼續往下閱讀

爭鮮最強吃法消失了！台灣人無法接受：CP值超高

▲爭鮮gogo過去有推出「外帶10元壽司」，民眾可以自行挑選喜歡的壽司，還能自由搭配享用。（圖／Google評價）

爭鮮「外帶10元壽司」是什麼？前店員揭消失主因

可自行挑選商品與決定份量，顧客只要拿起檯面上的塑膠盒，並挑選喜愛的口味自由搭配，由於方便又快速，對於趕著搭車或者是小鳥胃想果腹的民眾相當適合

至於為何爭鮮10元壽司會消失？就有前店員分享，「我也覺得單顆賣比較好，但因為疫情那時先改成盒裝賣，後來好像發現盒裝賣會提高客單價，感覺公司就都改成盒裝賣了」。

▲早期爭鮮gogo就有提供「外帶均一價10元壽司」消費方式，店家會在檯面上放好許多已經包裝過的單顆壽司，民眾只要拿取檯面的塑膠盒，就能將喜愛的商品自由搭配放入盒內一起結帳。（圖／Google評價）

爭鮮外帶「10元壽司」回不去！改賣餐盒意外划算

過去就有前店員透露主因，表示「部分爭鮮店開始店家化後，一顆顆10元的就消失了」，加上後來遇上新冠肺炎疫情，為了衛生安全著想，陸續轉變成餐盒形式販售。

▲爭鮮外帶現在改以餐盒或丼飯商品販售，目前已看不見10元壽司在檯面上。（圖／Google評價）

以餐盒「熟食8貫」來看，其外帶價為90元、內容物包括鮮蝦壽司、稻荷壽司、蟹味棒壽司與玉子壽司，每款各2貫總共有8貫，同樣規格店內價就要120元，便宜了40元，確實有便宜不少，但若是過去10元壽司模式的話只要80元，仍有微幅漲價