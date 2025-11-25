爭鮮迴轉壽司廣受台灣人喜愛，憑藉高品質且平價的特點，在迴轉壽司界屹立不搖。但近日就有民眾表示，過去爭鮮曾推出過「外帶10元壽司」，如今卻消失不見，讓一票老饕崩潰「放在現在真是CP值超高的好選擇！」對此，就有爭鮮前店員出面證實表示，由於新冠肺炎疫情，加上經營策略改變，如今爭鮮外帶商品都改以餐盒或丼飯販售，讓民眾大嘆可惜。
爭鮮最強吃法消失了！台灣人無法接受：CP值超高
有網友近日在Threads發文，表示自己相當懷念過去爭鮮迴轉壽司「外帶10元壽司」的時候，他也貼出照片，只見畫面中有檯面上多款壽司，包括蝦卵、鮮蝦、鮪魚沙拉、玉子燒、玉米軍艦等，每款則都使用小塑膠袋包裝起來，供顧客自由拿取。
畫面曝光後，瞬間引起一票老饕回憶，「以前真的CP值比較高，我很愛買，不太餓的時候也可以拿個兩三顆解饞」、「真的時代的眼淚，以前可以自己配真的很棒」、「放在現在真是CP值超高的好選擇」、「現在去爭鮮只能晃一下就又走掉，根本沒辦法買整盒，好幾樣都不吃」、「拜託爭鮮回歸這個，我只想挑自己喜歡的吃啊」。
爭鮮「外帶10元壽司」是什麼？前店員揭消失主因
據了解，爭鮮外帶店「爭鮮gogo」經常會進駐車站、捷運站或商場等地方，而早期爭鮮gogo就有提供「外帶均一價10元壽司」消費方式，店家會在檯面上放好許多已經包裝過的單顆壽司。而該販售方式最大特點，在於民眾可自行挑選商品與決定份量，顧客只要拿起檯面上的塑膠盒，並挑選喜愛的口味自由搭配，由於方便又快速，對於趕著搭車或者是小鳥胃想果腹的民眾相當適合。
但實際查詢爭鮮臉書，直到2018年都還有相關文宣，但從2019年開始就沒再看見。至於為何爭鮮10元壽司會消失？就有前店員分享，「我也覺得單顆賣比較好，但因為疫情那時先改成盒裝賣，後來好像發現盒裝賣會提高客單價，感覺公司就都改成盒裝賣了」。
爭鮮外帶「10元壽司」回不去！改賣餐盒意外划算
《NOWNEWS今日新聞》記者過去也是爭鮮外帶10元壽司的愛好者，時常經過台北車站準備搭車離開前，都會買個一盒自由搭配著享用，有時晚上8時過後還會遇上打折時段，有時9折或8折，算下來真的便宜不少。但這幾年光顧爭鮮外帶店，發現都已改成搭配好的餐盒模式，無法再自由挑選。
針對外帶模式變化，過去就有前店員透露主因，表示「部分爭鮮店開始店家化後，一顆顆10元的就消失了」，加上後來遇上新冠肺炎疫情，為了衛生安全著想，陸續轉變成餐盒形式販售。實際查詢爭鮮gogo官網，現今確實都改以餐盒或丼飯商品替代，價格從最低60元至最高250元等都有。
至於餐盒部分有比店內價便宜嗎？以餐盒「熟食8貫」來看，其外帶價為90元、內容物包括鮮蝦壽司、稻荷壽司、蟹味棒壽司與玉子壽司，每款各2貫總共有8貫，同樣規格店內價就要120元，便宜了40元，確實有便宜不少，但若是過去10元壽司模式的話只要80元，仍有微幅漲價，也難怪讓許多顧客大嘆物價回不去了。
資料來源：爭鮮官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads發文，表示自己相當懷念過去爭鮮迴轉壽司「外帶10元壽司」的時候，他也貼出照片，只見畫面中有檯面上多款壽司，包括蝦卵、鮮蝦、鮪魚沙拉、玉子燒、玉米軍艦等，每款則都使用小塑膠袋包裝起來，供顧客自由拿取。
爭鮮「外帶10元壽司」是什麼？前店員揭消失主因
據了解，爭鮮外帶店「爭鮮gogo」經常會進駐車站、捷運站或商場等地方，而早期爭鮮gogo就有提供「外帶均一價10元壽司」消費方式，店家會在檯面上放好許多已經包裝過的單顆壽司。而該販售方式最大特點，在於民眾可自行挑選商品與決定份量，顧客只要拿起檯面上的塑膠盒，並挑選喜愛的口味自由搭配，由於方便又快速，對於趕著搭車或者是小鳥胃想果腹的民眾相當適合。
但實際查詢爭鮮臉書，直到2018年都還有相關文宣，但從2019年開始就沒再看見。至於為何爭鮮10元壽司會消失？就有前店員分享，「我也覺得單顆賣比較好，但因為疫情那時先改成盒裝賣，後來好像發現盒裝賣會提高客單價，感覺公司就都改成盒裝賣了」。
《NOWNEWS今日新聞》記者過去也是爭鮮外帶10元壽司的愛好者，時常經過台北車站準備搭車離開前，都會買個一盒自由搭配著享用，有時晚上8時過後還會遇上打折時段，有時9折或8折，算下來真的便宜不少。但這幾年光顧爭鮮外帶店，發現都已改成搭配好的餐盒模式，無法再自由挑選。
針對外帶模式變化，過去就有前店員透露主因，表示「部分爭鮮店開始店家化後，一顆顆10元的就消失了」，加上後來遇上新冠肺炎疫情，為了衛生安全著想，陸續轉變成餐盒形式販售。實際查詢爭鮮gogo官網，現今確實都改以餐盒或丼飯商品替代，價格從最低60元至最高250元等都有。