我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲（左1）和老公梁朝偉（左2）出席東裕集團王任生孫子的婚禮。（圖／翻攝自臉書@蔣雅淇 Vivian Chiang）

劉嘉玲、梁朝偉最近在台北參加河南王王任生孫子的婚禮，兩人的感情又再度受到討論，微博有網友翻出他們36年前在東京迪士尼的旅遊照，摟著彼此超甜模樣和現在一模一樣，還有人說這才是愛情真正的樣子。有網友在微博曝光劉嘉玲和梁朝偉在一起時，一起到東京迪士尼玩的照片，只見當時23歲的劉嘉玲穿著小短褲，兩人頭上都戴著米奇的帽子，劉嘉玲側身摟著梁朝偉的腰，靠在他肩膀上，模樣相當甜蜜，而梁朝偉的笑容依舊是是數年如一日，照片曝光後，讓許多人大讚這對才是愛情最真實的樣子。梁朝偉和劉嘉玲過去是香港TVB力捧的明星，合作過《鹿鼎記》、《新紮師兄》、《花心大丈夫》等等，兩人從1988年交往至2008年才結婚，據傳是因為劉嘉玲認為時候未到，直到2007年父親過世，遺憾爸爸沒能看到自己出嫁，才點頭嫁給梁朝偉。劉嘉玲曾在節目大爆料梁朝偉私下為人，對生活瑣事一概不管，有時候朋友結婚邀請他，他也不怎麼愛去，真的不行一定得出現，他也是坐在位置上乾瞪眼，不過劉嘉玲說，婚姻就是互相容忍，兩人聊最多的就是電影，「因為他很相信我給他的一些，真實的評語。」