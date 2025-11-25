我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王玉環在《流行都市》訪談過程中，被主持人消遣廣東話講很差。（圖／摘自TVB 綜藝YT）

▲安德尊在《流行都市》訪談過程中對於來賓的態度，被網友批評為「無禮」。（圖／摘自TVB 綜藝YT）

▲王玉環曾是香港影壇的「鬼后」之一，女星不願意辦淒厲女鬼，她沒有畏懼，走出屬於自己的細路。（圖／摘自hkmdb）

▲王玉環現在是香港的保險業女強人，收入豐厚，生活富裕。（圖／摘自 IG@agassiwang)

香港影壇昔日有「鬼后」之稱的女星，除了外型清冷的王小鳳之外，擅演淒美女鬼的王祖賢與常有驚人扮相的王玉環，都是從台灣赴港發展。68歲的王玉環息影後轉入保險業，一路打拚成為香港保險界的傳奇女王，年薪高達千萬港幣，加上曾經是已故知名演員午馬的舊愛，日前獲邀上TVB《流行都市》分享近況，竟遭主持人安德尊無禮對待，消遣她粵語欠佳。王玉環在《流行都市》訪談中，突然被安德尊問道：「妳是在台灣長大，來香港拍戲，在香港多少年啦？」她回答：「都40幾年。」安德尊馬上打槍：「但妳的廣東話講得很差耶。」王玉環也沒有動怒，還接著說道：「對啊，我主要都講國語，身邊的朋友、客戶，跟以前和元彪、洪金寶拍戲，他們都跟我講國語，可能我廣東話差。」安德尊又補上一句：「全都跟你講國語？好有趣喔。」網友都覺得他好沒禮貌。反而是王玉環在訪談間都沒有生氣，被讚「EQ極高」，也難怪她的事業做得超成功。王玉環是中韓混血，從小在韓國生活，後來到台灣求學，也在台灣當模特兒、順勢跨進演藝圈。由於她的外型和當年台灣流行的純情玉女不太符合，多半接到冶豔類型的角色，也爬不上第一女主角的位置，後來到香港發展，索性接演一般女星較避諱的淒厲女鬼，竟因此走出屬於自己的細路。她和午馬交往多年，一度似乎有結婚、定居台灣的態勢，最終仍是無緣，而她在鬼片、殭屍片沒落之後，演藝事業面臨瓶頸，又加上失戀，決定轉換跑道，經友人介紹轉進保險業。剛開始王玉環也頗受質疑，可是她有不服輸的拚勁，曾經每天工作超過12小時、從早上7點忙到深夜，最後在業界迅速嶄露頭角，最後成為公司內部128年來首位女性高級區域總監，年收入達千萬港幣，可以活得富裕而自在。