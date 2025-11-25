月底省錢超狂黑五速食優惠來報到！根據拿坡里官網，即日起外帶「8塊烤雞199元」，平均一塊烤雞24.8元、下殺38折，3塊炸雞優惠109元，新品大披薩「買一送一」；肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元爽嗑桶也激省47折。《NOWNEWS今日新聞》記者整理本周最殺吃雞優惠，本文提供給讀者一次掌握。
📌拿坡里：8塊烤雞199元、3塊炸雞109元 大披薩買一送一
黑五購物節月底省錢要把握，拿坡里推出烤雞、炸雞、披薩最強回饋，即日起至12月18日爽吃優惠：
◾️外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元），爽吃2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，平均一塊24.8元、下殺38折有夠划算。
◾️外帶／內用「3塊炸雞」特價105元（原價195元），平均每塊35元。
◾️新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起），口味包括招牌牛丼披薩／濃起司五重對披薩／金賞烏魚子披薩。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
📌肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」333元！激省47折
根據肯德基官網，即日起至12月1日，推出限時搶購優惠，爽嗑桶「6塊炸雞＋6顆蛋撻」特價333元，相當於47折、現省375元，平均一塊炸雞或蛋撻都只要27.75元，月底省錢必吃。
資料來源：拿坡里、肯德基
我是廣告 請繼續往下閱讀
黑五購物節月底省錢要把握，拿坡里推出烤雞、炸雞、披薩最強回饋，即日起至12月18日爽吃優惠：
◾️外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元），爽吃2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，平均一塊24.8元、下殺38折有夠划算。
◾️外帶／內用「3塊炸雞」特價105元（原價195元），平均每塊35元。
◾️新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起），口味包括招牌牛丼披薩／濃起司五重對披薩／金賞烏魚子披薩。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
根據肯德基官網，即日起至12月1日，推出限時搶購優惠，爽嗑桶「6塊炸雞＋6顆蛋撻」特價333元，相當於47折、現省375元，平均一塊炸雞或蛋撻都只要27.75元，月底省錢必吃。