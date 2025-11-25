我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼被控持有高達2259部未成年性影像，一審被判刑8月，全案進入二審，就在宣判前夕，黃子佼透過律師發出聲明，表示已和全數被害人達成和解，並強調「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沉重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終身投入的演藝事業，未來他誓言會時刻警惕，持續要求，讓自己成為一個更好的人」。據統計，二審審理期間，黃子佼至少已與30人達成和解，根據一審判決，黃子佼被控自2014年2月12日起，成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，年齡介於10歲至17歲之間，且黃子佼在審理程序中改口否認犯行，也沒有與受害者成立調解，因此一審台北地方法院依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判黃子佼8月，併科罰金10萬元。另有12名被害人部分，北檢追加起訴，送高院併案審理，使得被害人數達到47人。二審審理期間，黃子佼首度在媒體鏡頭前，90度鞠躬表達歉意，但並未多說，直到10月底，高院進行最後辯論時，黃子佼在法庭上自述，自事件爆發後名聲、工作全無，連婚姻都走到終點，現在還得負擔贍養與扶養費，希望法官能酌情減刑。就在案件宣判前夕，黃子佼透過律師發出聲明，表示「我已認知每一張兒童少年性影像，都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載，就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也在此表達深摯的道歉。」聲明還強調，和解過程中，多名被害人理解黃子佼與她們遭誘騙拍攝的影片無關，黃子佼下載影像多數為成年性影像被害人，甚至願意出具呈報狀，向法院說明黃子佼涉案情節，已遭過度放大及渲染，並稱被害人都諒解黃子佼是在法律禁止前，就已下載，也表示願意原諒，但黃子佼自省身為公眾人物，應以最高道德標準自我要求，「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沉重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終身投入的演藝事業，未來他誓言會時刻警惕，持續要求，讓自己成為一個更好的人」。