馬來西亞演藝圈幕後推手黃志明，今（25）日被家屬證實過世，享年56歲。事發於本月22日，黃志明於泰國發生車禍重傷不治，家屬向外界公告：「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的活力，推動許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，也是我們內心深深的哀痛。」悲痛心情劇烈。黃志明的家屬發出訃告，證實其過世，「黃志明不僅是娛樂行業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱，他為馬來西亞娛樂產業注入源源不斷的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」除了事業為人知曉，黃志明也是一位深愛家庭的丈夫與父親，他生前有妻子謝玉芬及4位子女：Billy、Jacky、Monique和Eason作伴，一家六口和樂融融，黃志明熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記，其一生充滿榮耀與光輝。據《中國報》指出，與黃志明有30年交情的資深藝人王駿，心情沉痛無比，表示黃志明的遺體會運回馬來西亞，屆時將依照家屬安排，協助悼念儀式，不少好友及藝人得知噩耗後，紛紛發文悼念，希望黃志明能夠一路好走，足以見得他在娛樂圈的人緣，如今到了另一世界，令人感傷。