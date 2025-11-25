我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部近日遭逢多重極端天氣，不僅合艾地區因連日暴雨陷入嚴重洪災，鄰近的宋卡府拉諾班考也在風雨交加之際遭遇罕見龍捲風侵襲，導致多處房屋受損。突如其來的風暴，使原本已經緊繃的救災壓力再度升高。根據泰國《Khaosod》報導，龍捲風發生於24日下午約4點20分，當地居民拍下當時的景象並上傳至社群平台，顯示強風吹襲期間村莊附近天空急速旋轉，隨後席捲地面建物。災後畫面可見，多間房屋的屋瓦與外牆遭強風吹落，路旁樹木連根倒下，倒塌物阻塞道路。居民在風暴過後紛紛走出家門，合力清理受損區域，恢復基本通行。宋卡府原本就因連日強降雨導致河水暴漲，多處社區深陷淹水危機，居民的日常生活幾乎停擺。地方官員表示，水位持續上升，部分區域已無法保證安全。在洪水與龍捲風雙重威脅下，宋卡府政府宣布啟動大規模撤離計畫，優先將高風險地區居民轉移至臨時安置中心，以避免災情進一步擴大。目前當局正同步處理洪患與風災後續損害評估，並加派人力協助居民清理家園。氣象單位提醒南部各府仍需警戒持續性的強降雨與不穩定大氣狀況，以防類似事件再次發生。