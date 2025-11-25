我是廣告 請繼續往下閱讀

我國不少立法委員常在質詢時使用「本席」取代「我」，國立陽明交通大學外文系助理教授萬宗綸上月一篇刊登在期刊社會語言學期刊的研究顯示，通常是選戰選得越艱困的立委，越容易使用「本席」；「本席」一詞帶來製造權威性，強化距離感的效果。社會語言學最好的期刊之一《社會語言學期刊》（Journal of Sociolinguistics），上月刊登萬宗綸針對上一屆（第十屆）立委在2020至2021年第一至第三會期院會，使用「本席」一詞的研究。他說，研究起源是因為當時擔任海委會主委管碧玲在被立委牛煦庭質詢時，自稱「本席」而被罵，因此研究立委使用本席的政治語言使用狀況。研究發現最常使用本席的立委是楊瓊瓔，「本席」與「我」的使用比例達「6：4」。萬宗綸說，立委使用「本席」就像有的人寫文章，會避免使用「我」，而改用「本人」、「筆者」降低主觀、顯示沒有偏頗，或是像歷史宮廷中使用「本宮」來顯示發言的時候不是代表個人，而是透過所在的單位、建築物製造權威感。萬宗綸表示，研究發現，立委使用「本席」的頻率與年齡呈正相關：年紀較大的立委，傾向使用「本席」；立委年齡每增加 10 歲，使用「本席」增加1%，因此「本席」一詞可能與過去那種舊時代政治人物的風格連結，新生代人物為避免顯得保守或「窠臼」，則會較少使用。再者，研究也發現「本席」使用與立委選戰狀況相關。萬宗綸指出，由於「本席」帶來的權威感，研究發現選戰打得越激烈、選得較辛苦的立委越容易在質詢時使用「本席」；呼應語言學上在地位上缺乏安全感下，會使用華麗、正式的詞彙強化聲勢，強化自己具備資格在此位置，如避免罷免、擔憂無法獲得提名。然而，根據網路上討論聲量，萬宗綸觀察，網友其實討厭政治人物使用「本席」，按常理來看選不好者應該減少使用，但反而卻是用的較多，或許與我國政治風氣有關。西方政治學中，選得差的政治人物，通常會透過「不聽黨」，凸顯自己跟黨的差異，但我國反而是更緊貼「黨意」、怕失去提名機會，因此反而更偏好使用「本席」增加權威性，表現給黨看。